Лавров отправляется в Сингапур для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

СИНГАПУР , 1 августа. / ТАСС /. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду прибывает в Сингапур. Как проинформировали в российском дипведомстве, он примет участие в министерском совещании Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), встрече глав МИД стран — членов Восточно-Азиатского саммита (ВАС), а также сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Кроме того, как ожидается, на полях этих мероприятий Лавров проведет ряд двусторонних встреч.

Акцент на взаимодействии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова , анонсируя визит Лаврова в Сингапур, сообщила, что на встрече с руководителями внешнеполитических ведомств стран — участниц АСЕАН «акцент будет сделан на мерах по укреплению диалогового партнерства с ассоциацией, приданию ему стратегического характера в соответствии с решениями сочинского саммита Россия — АСЕАН 2016 года».

"Предполагается также обсудить широкий спектр вопросов практического взаимодействия в сферах антитеррора, чрезвычайного реагирования, совершенствования транспортной инфраструктуры, образования, обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий, — указала дипломат. — Особое внимание имеется в виду уделить совместной работе по обеспечению стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитию взаимовыгодных связей асеановской «десятки» с Евразийским экономическим союзом Шанхайской организацией сотрудничества ".

Совещание глав МИД стран — участниц ВАС будет сфокусировано на подготовке саммита, который пройдет в Сингапуре в ноябре этого года. «Приоритет российской стороны — укрепление в регионе справедливого полицентричного миропорядка и открытых многосторонних начал, развитие сетевой дипломатии, дальнейшее продвижение на этой площадке диалога по тематике формирования всеобъемлющей, надежной архитектуры равной и неделимой безопасности, — подчеркнула Захарова. — Поддерживаем наращивание практической деятельности в механизме ВАС по таким направлениям, как энергетика, финансы, образование, здравоохранение, чрезвычайное реагирование и углубление взаимосвязанности».

Очередная сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности традиционно будет посвящена задачам многостороннего взаимодействия при нейтрализации существующих угроз, в том числе ракетно-ядерного распространения, терроризма и транснациональной преступности.

Будет ли встреча?

Японии, Турции, Участие Лаврова в мероприятиях по линии АСЕАН вызывает у журналистов особый интерес из-за двусторонних контактов, которые он обычно осуществляет на их полях. Так, например, в прошлом году в Маниле российский министр провел переговоры со своими коллегами из ряда стран, в том числе КНР КНДР , а также Соединенных Штатов

В свете появляющихся в СМИ сведений о скорой новой встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США эксперты делают различные предположения, может ли она пройти в Сингапуре. Ведь, как сообщил ранее журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Москва и Вашингтон изучают варианты проведения переговоров Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео на полях международных площадок.

Более того, известно, что Помпео в среду также отправляется в азиатское турне, в ходе которого посетит и Сингапур. Однако удастся ли сторонам преодолеть определенные трудности в плане состыковки графиков, пока не ясно.