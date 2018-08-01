Лавров отправляется в Сингапур для участия в мероприятиях по линии АСЕАН 

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду прибывает в Сингапур. Как проинформировали в российском дипведомстве, он примет участие в министерском совещании Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), встрече глав МИД стран — членов Восточно-Азиатского саммита (ВАС), а также сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности.
Кроме того, как ожидается, на полях этих мероприятий Лавров проведет ряд двусторонних встреч.
Акцент на взаимодействии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, анонсируя визит Лаврова в Сингапур, сообщила, что на встрече с руководителями внешнеполитических ведомств стран — участниц АСЕАН «акцент будет сделан на мерах по укреплению диалогового партнерства с ассоциацией, приданию ему стратегического характера в соответствии с решениями сочинского саммита Россия — АСЕАН 2016 года».
"Предполагается также обсудить широкий спектр вопросов практического взаимодействия в сферах антитеррора, чрезвычайного реагирования, совершенствования транспортной инфраструктуры, образования, обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий, — указала дипломат. — Особое внимание имеется в виду уделить совместной работе по обеспечению стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитию взаимовыгодных связей асеановской «десятки» с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества".
Совещание глав МИД стран — участниц ВАС будет сфокусировано на подготовке саммита, который пройдет в Сингапуре в ноябре этого года. «Приоритет российской стороны — укрепление в регионе справедливого полицентричного миропорядка и открытых многосторонних начал, развитие сетевой дипломатии, дальнейшее продвижение на этой площадке диалога по тематике формирования всеобъемлющей, надежной архитектуры равной и неделимой безопасности, — подчеркнула Захарова. — Поддерживаем наращивание практической деятельности в механизме ВАС по таким направлениям, как энергетика, финансы, образование, здравоохранение, чрезвычайное реагирование и углубление взаимосвязанности».
Очередная сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности традиционно будет посвящена задачам многостороннего взаимодействия при нейтрализации существующих угроз, в том числе ракетно-ядерного распространения, терроризма и транснациональной преступности.
Будет ли встреча?
Участие Лаврова в мероприятиях по линии АСЕАН вызывает у журналистов особый интерес из-за двусторонних контактов, которые он обычно осуществляет на их полях. Так, например, в прошлом году в Маниле российский министр провел переговоры со своими коллегами из ряда стран, в том числе КНР, Японии, Турции, КНДР, а также Соединенных Штатов.
В свете появляющихся в СМИ сведений о скорой новой встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США эксперты делают различные предположения, может ли она пройти в Сингапуре. Ведь, как сообщил ранее журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва и Вашингтон изучают варианты проведения переговоров Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео на полях международных площадок.
Более того, известно, что Помпео в среду также отправляется в азиатское турне, в ходе которого посетит и Сингапур. Однако удастся ли сторонам преодолеть определенные трудности в плане состыковки графиков, пока не ясно.