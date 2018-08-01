В Дании запретили носить закрывающие лицо головные уборы

Дании вступил в силу запрет на ношение в общественных местах закрывающие лицо головные уборы. Об этом сообщает Jyllands-Posten.

По данным издания, власти Дании запретили жителям страны «закрывать лицо» в транспорте, учебных заведениях, больницах, и в зданиях госучреждений.

Как отмечается, ношение платка закрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.

При этом, по данным газеты Berlingske, в Копенгагене прошла акция протеста против запрета на ношение закрывающих лицо головных уборов.

В акции приняли участие несколько сотен человек, которые прошли по городу с плакатами «Либеральное лицемерие».