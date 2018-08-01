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В Дании вступил в силу закон о запрете закрывать лицо в общественных местах
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В Дании вступил в силу закон о запрете закрывать лицо в общественных местах 

Российская Газета 1 час назад
В Дании с сегодняшнего дня вступает в силу закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах.
Как сообщает Deutsche Welle, под запрет попали не только традиционные мусульманские паранджа, бурка и никаб, но и шляпы, шарфы, маски, шлемы и даже искусственные бороды, которые скрывают значительную часть лица.
Нарушителям грозит штраф в размере от 135 евро (в первый раз, затем его размер может увеличиться десятикратно).
Как пояснил министр юстиции Дании Серен Папе Поульсен, никого не станут принуждать снимать паранджу или никаб прямо на улице. После составления протокола нарушителя лишь попросят вернуться домой.
Впрочем, закон, одобренный парламентом в конце мая, предусматривает несколько исключений. Разрешается натягивать на лицо шарф в холодное время года и носить маски во время карнавала. Дания стала не первой страной в Европе, ограничившей ношение одежды, скрывающей лицо. Аналогичные меры приняты во Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Италии, Испании, Венгрии, Нидерландах. Эта тенденция распространяется и за пределами Старого Света. Так, в Марокко в 2017 году ввели запрет на импорт, производство и продажу бурки «во всех городах и регионах королевства». В МВД страны считают, что это поможет бороться с преступниками, которые нередко скрываются за черными балахонами.
При этом законодатели всех стран подчеркивают, что эти меры не направлены против какой-либо религии.
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