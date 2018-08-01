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Что несут эти рэперы: коварный тест
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Что несут эти рэперы: коварный тест 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Русский рэп в последние несколько лет активно захватывает массовую культуру — хип-хоп-исполнители судят песенные конкурсы, становятся хедлайнерами популярных музыкальных фестивалей, а новостные передачи посвящают целые сюжеты рэп-баттлам. Однако многие тексты, которые читают рэперы, не совсем понятны непосвященным слушателям. «Лента.ру» предлагает читателям проверить себя, пройдя тест с цитатами из рэперов, которые выступят на «Пикнике Афиши»: Pharaoh, OFFMi, Flesh, Пимпа (Young P&H) и Дельфина. Насколько хорошо вы разбираетесь в том, что несут современные хип-хоп-исполнители?
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