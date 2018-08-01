Володин пообещал обсудить работу комиссии Поклонской

Он отметил, что обращение Поклонской направлено лидерам фракций.

"Мы попросили изучить ситуацию в связи с работой комиссии и дать свои предложения", — сказал Володин.

По его словам, обсуждение ситуации пройдет в сентябре.

26 июля на заседание комиссии, возглавляемой Поклонской, пришли два депутата из 16.