Какие изменения ждут россиян в августе

С 1 августа в России вступит в силу ряд изменений в законодательстве и работе госструктур, которые коснутся как россиян, так и граждан некоторых государств, желающих посетить страну. В частности, будет введён бесплатный проезд для пенсионеров в пригородных поездах Москвы Московской области . На вокзалах в расписании отправления и прибытия будет указываться местное, а не московское время. Кроме того, 1 августа произойдёт перерасчёт выплат работающим пенсионерам. Между тем налоговая служба запустит проект «Прозрачный бизнес», а действие электронной визы распространится на весь Дальневосточный федеральный округ. Об этих и других августовских изменениях — в материале RT.

Перерасчёт пенсий

С 1 августа увеличится размер выплат работающим пенсионерам РФ в среднем на 200 рублей. Как пояснили в Пенсионном фонде России (ПФР) , точный размер прибавки зависит от зарплаты пенсионера, то есть от размера страховых взносов, которые уплатил за него работодатель в течение предыдущего года. Для сравнения, средняя прибавка к пенсии с 1 августа 2017 года составила 169 рублей.

На беззаявительный перерасчёт могут рассчитывать получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности.

Напомним, пенсии работающих пенсионеров ежегодно повышаются в августе. Перерасчёт происходит в результате поступления страховых взносов за работающего пенсионера.

В России на сегодняшний день насчитывается около 46 млн пенсионеров. По данным ПФР на 1 мая 2018 года, порядка 9 млн из них работают.

Бесплатный проезд

Правительство Москвы и Московской области приняло решение с 1 августа ввести бесплатный проезд для пенсионеров этих регионов в пригородных поездах.

«Пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. А поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно. Точно так же, как на метро и МЦК», — приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области слова мэра Москвы Сергея Собянина

Право бесплатного проезда также получат почётные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, один из родителей ребёнка-инвалида в случае получения им профессионального образования в возрасте до 23 лет, один из родителей в многодетной семье. Кроме того, льготой смогут воспользоваться приёмные родители, которые приняли на воспитание детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов, а также опекун, попечитель, патронатный воспитатель или один из приёмных родителей, воспитывающий ребёнка-сироту в возрасте до 18 лет.

В ведомстве отметили, что правом бесплатного проезда смогут воспользоваться около 2,8 млн человек. Из них около 1,6 млн москвичи и 1,2 млн — жители области.

«Прозрачный бизнес» от ФНС С 1 августа должен начать работу новый проект Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес». Ведомство намерено публиковать в открытом доступе данные о недоимках и задолженностях компаний по пеням и штрафам, информацию о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение, среднесписочную численность сотрудников, а также данные о специальных налоговых режимах, применяемых организациями. При этом планируется, что до конца года на портале также появятся данные о доходах и расходах, суммы уплаченных налогов, сборов и страховых взносов.

Предполагается, что наличие этой информации поможет бизнесменам избежать сотрудничества с недобросовестными контрагентами. Кроме того, при поиске работы любой гражданин сможет удостовериться в надёжности работодателя.

Срок запуска проекта изначально был намечен на 1 июня, но из-за большого объёма публикуемой информации, а также сверки с госорганами данных, которые по новому законодательству перестали быть налоговой тайной, дата начала работы была передвинута на 1 августа. Напомним, 1 мая 2016 года были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым часть данных компаний была лишена статуса тайны.

Стоит также отметить, что Федеральная налоговая служба изменяет сроки подачи данных для индивидуальных предпринимателей, которые регистрируются в декабре. Если гражданин зарегистрировался в качестве ИП в этом месяце, то первый налоговый период — это период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания. В этом смысле индивидуальные предприниматели уравниваются в правах с компаниями.

Местное время в расписании на вокзалах

В августе пассажирам и встречающим их гражданам нужно быть внимательнее, потому что в начале месяца изменяются правила указания прибытия и отправления поездов.

«Теперь информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени», — сообщили в РЖД, отметив, что ранее указывалось московское время.

Напомним, в мае 2018 года аналогичные изменения были внесены в порядок оформления билетов на поезда, которые оправляются 1 августа и позже.

Электронные визы

В августе также вступают в силу изменения к федеральному закону об упрощённом въезде в Россию по электронным визам. Теперь попасть в страну таким образом можно через все аэропорты Дальневосточного федерального округа (ДФО). Соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в середине июля.

Сообщается, что всего в округе девять аэропортов. Точный перечень воздушных гаваней, через которые можно будет попасть в Россию в упрощённом порядке, будет определён правительством. При этом необходимым техническим обеспечением для въезда по электронным визам обладают следующие воздушные пункты: Владивосток (Кневичи), Петропавловск-Камчатский Елизово ), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово).

Китай и Программа выдачи электронных виз была запущена в России с 1 августа 2017 года. Она распространяется на граждан 18 стран, включая Японию Сингапур . Для получения документа необходимо написать заявление с данными о поездке на сайте МИД РФ и прикрепить к нему цифровую фотографию. Заявка должна быть подана минимум за четыре дня до поездки.

Находиться в России по электронной визе можно не более 30 календарных дней. Ранее таким образом можно было въехать в Приморский край , на Камчатку и на Сахалин. Теперь правила распространяются на весь ДФО, в который входит девять субъектов федерации.

Повышение пошлин за оформление документов

Вступает в силу закон об увеличении государственных пошлин за выдачу документов нового поколения: паспортов и водительских прав.

Плата за оформление биометрического загранпаспорта составит 5 тыс. рублей для совершеннолетних россиян и 2,5 тыс. рублей для граждан РФ младше 14 лет. Повысится госпошлина и за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения нового поколения — она составит 1,5 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно. При оформлении документов через портал госуслуг предоставляется скидка в размере 30%.

Как пояснили ранее в правительстве, повышение пошлин связано с возросшими расходами на оформление документов нового образца. Стоимость оформления документов по старым образцам останется неизменной.