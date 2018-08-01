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Посольство: у РФ есть вопросы о деятельности химлаборатории в Портон-Дауне
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Посольство: у РФ есть вопросы о деятельности химлаборатории в Портон-Дауне 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Деятельность британской химической лаборатории в Портон-Дауне вызывает множество вопросов у российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, пишет ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о том, отреагировали ли британские власти на запрос российского дипломатического представительства о встрече с главой данной военной лаборатории, дипломат ответил отрицательно.
— В условиях, когда инциденты произошли в радиусе 10 километров от этого объекта, игнорирование такого рода опасений выглядит как минимум странно. Невозможно не обращать внимания и на многочисленные свидетельства в открытых источниках о регулярных инцидентах в лаборатории, — добавил дипломат.
Он также напомнил, что за последние два года в Портон-Дауне произошло 53 инцидента, из которых 42 представляли повышенную угрозу жизни и здоровью сотрудников. Однако до сих пор не ясно, привлекался ли кто-либо к ответственности за это.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились неизвестным веществом в городе Солсбери. Им удалось выздороветь. Позднее в Эймсбери произошел похожий случай — наркоман якобы нашел на улице духи, которые подарил своей сожительнице, однако позднее выяснилось, что во флаконе находился яд. В результате мужчина выжил, а его подруга скончалась.
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