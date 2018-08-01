Посольство: у РФ есть вопросы о деятельности химлаборатории в Портон-Дауне

Деятельность британской химической лаборатории в Портон-Дауне вызывает множество вопросов у российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, пишет ТАСС

Отвечая на вопрос журналистов о том, отреагировали ли британские власти на запрос российского дипломатического представительства о встрече с главой данной военной лаборатории, дипломат ответил отрицательно.

— В условиях, когда инциденты произошли в радиусе 10 километров от этого объекта, игнорирование такого рода опасений выглядит как минимум странно. Невозможно не обращать внимания и на многочисленные свидетельства в открытых источниках о регулярных инцидентах в лаборатории, — добавил дипломат.

Он также напомнил, что за последние два года в Портон-Дауне произошло 53 инцидента, из которых 42 представляли повышенную угрозу жизни и здоровью сотрудников. Однако до сих пор не ясно, привлекался ли кто-либо к ответственности за это.