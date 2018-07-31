Доклад экспертов ООН: ЦАР захлестнула волна убийств и насилия 

ООН, 31 июл — РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР), в которой во вторник были найдены тела троих российских журналистов, последнее время охвачена новой волной насилия и убийств, говорится в докладе экспертов ООН, подготовленному по состоянию дел в стране на конец июля.
Что происходит в стране
Одна из самых бедных стран в мире ЦАР, на 40% территории которой находятся запасы месторождений алмазов, находится в состоянии обостренной внутриполитической ситуации с 2013 года. Коалиция «Селека», состоящая в основном из северян-мусульман, захватила столицу Банги и свергла тогдашнего президента Франсуа Бозизе. Христианская часть населения страны в ответ на подобные действия создала свои вооруженные отряды «Антибалака» и начала преследование мусульман. По данным ООН, к 2018 году жертвами непрекращающихся конфликтов уже стали более шести тысяч человек.
В сентябре 2014 года для стабилизации ситуации в ЦАР ООН в соответствии с резолюцией 2149 была создана многопрофильная комплексная миссия МИНУСКА. На начало 2018 года численность миссии составила более 14 тысяч человек из Пакистана, Бангладеш и ряда африканских стран.
МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент, по данным ведомства, их тела уже доставлены в столицу республики Банги. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «убийство».
Нынешняя ситуация
По данным экспертов ООН, в последнее время в ЦАР были отмечены серьезные вспышки насилия, «в том числе в тех районах, где положение ранее улучшилось, например в Банги и Бамбари, все это подтверждает, что правительство сталкивается с трудностями при попытке добиться прогресса на пути к установлению мира».
Также отмечается, что проведенная в начале апреля этого года операция «Сукула» в Банги «спровоцировала рост межобщинной напряженности, причем случаи подстрекательства к дискриминации и насилию и серия ожесточенных столкновений в период с начала апреля по начало мая привели к тому, что в столице было зарегистрировано самое большое число жертв за 30-дневный период с 2014 года: по меньшей мере 70 человек были убиты и 330 получили ранения, причем в основном это были гражданские лица».
"МИНУСКА и национальным силам безопасности не удалось ликвидировать базы отрядов самообороны PK5 и помочь силам внутренней безопасности дислоцироваться в этом районе; вместо этого операция привела к закреплению власти отрядов самообороны в этом населенном пункте", — говорится в отчете ООН.
В отчете также сообщается, что «силы безопасности и вооруженные силы страны прошли подготовку, организованную Российской Федерацией, и получили военную технику из этой страны».
"Наряду с поддержкой со стороны других партнеров, например Миссии Европейского союза по подготовке армии Центральноафриканской Республики, эти усилия способствуют восстановлению функционирования Центральноафриканских вооруженных сил (ЦАВС"), — отмечается в докладе.
Эксперты заявляют, что «продолжавшиеся боевые действия привели к нарушениям прав человека и норм международного гуманитарного права со стороны боевиков как „Антибалаки“, так и бывшей „Селеки“.
»В число нарушений входят повсеместно совершаемые изнасилования и акты сексуального насилия (в районе Босангоа), неизбирательные убийства гражданских лиц и целенаправленные нападения на персонал и базы гуманитарных организаций (вокруг районов Маркунда, Бамбари и Бангасу)", — говорится в докладе.
Кроме того, с начала 2018 года «в результате целенаправленных нападений были убиты пять миротворцев».
Эксперты ООН отмечают, что с конца 2017 года серьезно сократилась законная торговля и соответствующим образом возросла нелегальная торговля необработанными алмазами в результате закрытия отделений большинства закупочных контор в провинциях, а слабый государственный контроль над аэропортами способствует незаконной торговле природными ресурсами.
Помимо всего прочего, члены экспертной группы обнаружили нарушения санкций ООН, в частности, нарушения запрета на поездки, совершенные бывшим президентом Франсуа Бозизе, который использует южносуданский дипломатический паспорт на имя Самюэля Петера Мадда.