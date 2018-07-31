Доклад экспертов ООН: ЦАР захлестнула волна убийств и насилия

ООН, 31 июл — РИА Новости Центральноафриканская республика (ЦАР), в которой во вторник были найдены тела троих российских журналистов, последнее время охвачена новой волной насилия и убийств, говорится в докладе экспертов ООН, подготовленному по состоянию дел в стране на конец июля.

Что происходит в стране

Одна из самых бедных стран в мире ЦАР, на 40% территории которой находятся запасы месторождений алмазов, находится в состоянии обостренной внутриполитической ситуации с 2013 года. Коалиция «Селека», состоящая в основном из северян-мусульман, захватила столицу Банги и свергла тогдашнего президента Франсуа Бозизе . Христианская часть населения страны в ответ на подобные действия создала свои вооруженные отряды «Антибалака» и начала преследование мусульман. По данным ООН, к 2018 году жертвами непрекращающихся конфликтов уже стали более шести тысяч человек.

В сентябре 2014 года для стабилизации ситуации в ЦАР ООН в соответствии с резолюцией 2149 была создана многопрофильная комплексная миссия МИНУСКА. На начало 2018 года численность миссии составила более 14 тысяч человек из Пакистана Бангладеш и ряда африканских стран.

Нынешняя ситуация

По данным экспертов ООН, в последнее время в ЦАР были отмечены серьезные вспышки насилия, «в том числе в тех районах, где положение ранее улучшилось, например в Банги и Бамбари, все это подтверждает, что правительство сталкивается с трудностями при попытке добиться прогресса на пути к установлению мира».

Также отмечается, что проведенная в начале апреля этого года операция «Сукула» в Банги «спровоцировала рост межобщинной напряженности, причем случаи подстрекательства к дискриминации и насилию и серия ожесточенных столкновений в период с начала апреля по начало мая привели к тому, что в столице было зарегистрировано самое большое число жертв за 30-дневный период с 2014 года: по меньшей мере 70 человек были убиты и 330 получили ранения, причем в основном это были гражданские лица».

"МИНУСКА и национальным силам безопасности не удалось ликвидировать базы отрядов самообороны PK5 и помочь силам внутренней безопасности дислоцироваться в этом районе; вместо этого операция привела к закреплению власти отрядов самообороны в этом населенном пункте", — говорится в отчете ООН.

В отчете также сообщается, что «силы безопасности и вооруженные силы страны прошли подготовку, организованную Российской Федерацией , и получили военную технику из этой страны».

"Наряду с поддержкой со стороны других партнеров, например Миссии Европейского союза по подготовке армии Центральноафриканской Республики, эти усилия способствуют восстановлению функционирования Центральноафриканских вооруженных сил (ЦАВС"), — отмечается в докладе.

Эксперты заявляют, что «продолжавшиеся боевые действия привели к нарушениям прав человека и норм международного гуманитарного права со стороны боевиков как „Антибалаки“, так и бывшей „Селеки“.

»В число нарушений входят повсеместно совершаемые изнасилования и акты сексуального насилия (в районе Босангоа), неизбирательные убийства гражданских лиц и целенаправленные нападения на персонал и базы гуманитарных организаций (вокруг районов Маркунда, Бамбари и Бангасу)", — говорится в докладе.

Кроме того, с начала 2018 года «в результате целенаправленных нападений были убиты пять миротворцев».

Эксперты ООН отмечают, что с конца 2017 года серьезно сократилась законная торговля и соответствующим образом возросла нелегальная торговля необработанными алмазами в результате закрытия отделений большинства закупочных контор в провинциях, а слабый государственный контроль над аэропортами способствует незаконной торговле природными ресурсами.

Помимо всего прочего, члены экспертной группы обнаружили нарушения санкций ООН, в частности, нарушения запрета на поездки, совершенные бывшим президентом Франсуа Бозизе, который использует южносуданский дипломатический паспорт на имя Самюэля Петера Мадда.