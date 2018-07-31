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ТК «Байкал Сервис»: уже сегодня транспортно-логистическим компаниям нужно вкладываться в информационные технологии
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ТК «Байкал Сервис»: уже сегодня транспортно-логистическим компаниям нужно вкладываться в информационные технологии 

Prim.News 2 часа назад
Использование информационных технологий в работе транспортно-логистических компаний позволяет значительно экономить на издержках за счет минимизации ручного труда и снижения влияния «человеческого фактора» на результаты работы. Об этом рассказал директор по логистике ТК «Байкал Сервис» Алексей Оськин.
«Мы на практике убедились, насколько эффективно «Личный кабинет» способен снизить нагрузку на операторов колл-центров. Отображение статуса груза позволяет клиенту самостоятельно в режиме он-лайн отслеживать передвижение груза, а смс-информирование получателей давно стало базовым требованием для нормального сервиса», — сказал Оськин.
Кроме того, сегодня необходимо заранее позаботиться об интеграции (API) между Интернет-магазином и транспортной компанией, иначе при больших объемах грузооборота работа будет просто парализована, отметил директор по логистике ТК «Байкал Сервис».
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