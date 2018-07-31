Шиитский лидер рассказал, каким должен быть премьер Ирака

КАИР , 31 июл — РИА Новости . Глава победившего на парламентских выборах в Ираке блока «Саирун», влиятельный шиитский лидер Муктада ас-Садр во вторник назвал критерии, которым должен соответствовать будущий премьер-министр страны.

Как отмечается в рукописном письме ас-Садра, распространенном в СМИ его офисом, будущий глава кабмина, являющийся в Ираке де-факта руководителем государства, во-первых, должен быть независимым — не являться членом какой-либо партии или депутатом парламента. Также будущий премьер, согласно убеждению влиятельного шиитского деятеля, не должен иметь никакого другого гражданства помимо иракского, и не быть заподозренным в коррупционной деятельности.

В своей работе на посту главы правительства, пишет Муктада ас-Садр, глава кабинета должен быть далек от конфессиональных и расовых предпочтений. Политические партии, по словам ас-Садра, не должны вмешиваться в работу будущего премьера.

Всего таких критериев для будущего премьер-министра в рукописи Муктады ас-Садра сорок.

Действующий премьер-министр страны Хайдер аль-Абади не соответствует как минимум двум условиям, выдвинутым ас-Садром для кандидатуры будущего главы кабмина: бывший оппозиционер аль-Абади имеет британское гражданство, а также является лидером шиитской партии «ад-Даава».

Ранее во вторник официальный представитель возглавляемого ас-Садром движения «Саирун» заявил о том, что блоку «удалось найти взаимопонимание по формированию фракции большинства в парламенте с другими политическими объединениями».

Новое правительство должно быть сформировано в Ираке по результатам парламентских выборов, прошедших 12 мая. Действующие власти после публикации итогов, согласно которым победителем стал блок оппозиционного шиитского богослова Муктады ас-Садра, заявили, что в ходе голосования были допущены нарушения. Парламент проголосовал за ручной пересчет голосов, который начался в июле, о его результатах пока не сообщалось.