Гибель Орхана Джемаля в ЦАР подтвердили его родственники

По его словам, последнее время Джемаль занимался документальным кино и собирался на съемки в ЦАР. «Он был в составе маленькой группы», — отметил Венедиктов.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что вместе с Джемалем в ЦАР также были убиты оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев

Тела трех мужчин были обнаружены в 23 км от города Сибю (это центральная часть страны). Обстоятельства преступления выясняются.

Между тем официальных заявлений по поводу произошедшего пока нет. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, достоверной информации о личностях и гражданстве убитых пока нет. На опознание погибших выехали российские дипломаты.