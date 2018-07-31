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Гибель Орхана Джемаля в ЦАР подтвердили его родственники
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Гибель Орхана Джемаля в ЦАР подтвердили его родственники 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Гибель российского журналиста Орхана Джемаля в Центральноафриканской Республике подтвердили родственники убитого.
"Орхан Джемаль погиб в ЦАР. Мне сказали об этом его близкие", — сообщил ТАСС главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
По его словам, последнее время Джемаль занимался документальным кино и собирался на съемки в ЦАР. «Он был в составе маленькой группы», — отметил Венедиктов.
Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что вместе с Джемалем в ЦАР также были убиты оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.
Тела трех мужчин были обнаружены в 23 км от города Сибю (это центральная часть страны). Обстоятельства преступления выясняются.
Между тем официальных заявлений по поводу произошедшего пока нет. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, достоверной информации о личностях и гражданстве убитых пока нет. На опознание погибших выехали российские дипломаты.
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