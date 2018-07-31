Проект Юго-Восточной хорды будет готов к концу 2018 года

Жители юго-востока столицы, где напряженный транспортный поток на основных магистралях слабеет разве что ночью, наверняка оценят новый проект. Как сообщили «РГ» в Москомархитектуре, пройдет она по самым густонаселенным районам этой части города. Пересечет же самые пробочные дороги Москвы — Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, Липецкую улицу, Варшавское шоссе, а в районе транспортной развязки — платформы Андроновка и Северо-Восточную хорду. Затем пройдет через 35-й километр МКАД и выйдет на магистраль Солнцево — Бутово — Видное

Хорды разгрузят МКАД и Третье транспортное кольцо на 15-20%

— Стартует Юго-Восточная хорда от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии к Третьему транспортному кольцу, а в перспективе протянется до Новой Москвы, — уточнил Марат Хуснуллин

Работа над проектом новой дороги, по его словам, уже ведется. По предварительным данным, она должна появиться в 2025 году. По словам председателя Москомархитектуры Марианны Княжевской, новая магистраль восполнит дефицит поперечных связей в этом секторе города, избавит автомобилистов от перепробегов, вынужденных делать их нередко только для того, чтобы развернуться и попасть в соседний район. Из трех хорд строящихся, первой будет готова Северо-Западная — в начале 2019-го. Длиной 29 км, она идет от Сколковского до Ярославского шоссе, обеспечивая связь между северо-восточными и юго-западными районами. Южную рокаду — еще 40 км — планируется ввести в 2020 году, а Северо-Восточную хорду — в 2021-м. Все три магистрали должны не только улучшить транспортное сообщение на периферии города, но и разгрузить на 15-20% МКАД и Третье транспортное кольцо. Дорожное строительство — одно из условий, благодаря которому Москва еще в 2014 году ушла с первого места среди городов по пробкам на 13-е. Международная рейтинговая компания TomTom недавно отмечала на Московском урбанфоруме, что транспортная ситуация на дорогах российской столицы продолжает улучшаться.