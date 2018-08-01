Ещё
Шумеры: почему эта цивилизация не укладывается в истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

Шумеры: почему эта цивилизация не укладывается в истории 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Споры о шумерской цивилизации ведутся десятилетиями. Эта развитая культура, существовавшая еще 4000 лет до нас обладала невероятным уровнем научных знаний и технологий: в рамках традиционной истории она просто не укладывается и ученые никак не могут понять, откуда шумеры взяли все эти знания.
Согласно сохранившимся записям, шумерское общество отличалось высоким уровнем развития. Двухпалатный парламент, налаженные торговые пути, философия и сбалансированный социум — и это в ту пору, когда большая часть людей все еще сохраняла племенной строй, а кое-где так и вовсе жила в пещерах.
Расшифровка клинописи показала ученым, что в 4 тысячелетии до нашей эры в долине Тигра и Евфрата умели выращивать пшеницу и лен, владели знаниями в точных науках, развивали металлургию и понимали физику. Стрелковый лук, колесо, система канализации и даже хирургия — создается впечатление, что шумеры просто брали знания из какого-то внешнего источника.
Это шумеры впервые стали использовать зодиак, разделили год на 12 месяцев, а неделю на 7 дней. Но даже зная все это, ученые не могут решить одну из главных загадок странной цивилизации: где была их прародина?
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России181
Новая страна признала Крым российским128
В застенках ДНР нашлись сотни россиян248
Лепс ударил Аллу Михееву397
Российских журналистов в Африке убила экономия48
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение