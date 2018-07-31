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Прилепин прокомментировал сообщения о гибели в ЦАР режиссёра Расторгуева
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Прилепин прокомментировал сообщения о гибели в ЦАР режиссёра Расторгуева 

RT на русском 2 часа назад
Российский писатель Захар Прилепин в беседе с RT прокомментировал сообщения о гибели в Центральноафриканской Республике режиссёра Александра Расторгуева.
«Я с Сашей раза три встречался мельком, он очень мужественный человек, очень принципиальный из числа общественности прогрессивной, либеральной… Он был вменяемый, мог признать любую правду… Жалко очень человека, настоящий профессионал», — сказал он.
Ранее в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского сообщили, что направляли в ЦАР съёмочную группу, в которую входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проинформирован о ситуации.
RT на русском: последние новости
Состав направленной в ЦАР съёмочной группы входили Александр Расторгуев и Кирилл Радченко Жена журналиста Орхана Джемаля опознала тело мужа по фотографии Прилепин прокомментировал сообщения о гибели в ЦАР режиссёра Расторгуева
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