Прилепин прокомментировал сообщения о гибели в ЦАР режиссёра Расторгуева

«Я с Сашей раза три встречался мельком, он очень мужественный человек, очень принципиальный из числа общественности прогрессивной, либеральной… Он был вменяемый, мог признать любую правду… Жалко очень человека, настоящий профессионал», — сказал он.