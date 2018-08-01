В ЦАР развернут обученных ЕС военных в городе, где погибли россияне

В понедельник Евросоюз продлил мандат военно-обучающей миссии ЕС в Центральноафриканской республике (EUTM RCA) на два года, до 19 сентября 2020 года, выделив бюджет в размере свыше 25 миллионов евро. Миссия была создана в 2016 году, базируется в Банги , призвана способствовать реформе сектора безопасности в стране, в том числе за счет повышения квалификации военных и переобучения бывших боевиков, включения их в ряды регулярной армии.

Всего за два года работы миссия подготовила почти 3 тысячи военнослужащих ЦАР, включая три пехотных батальона.

В начале июля командующий миссии бригадный генерал Эрминьо Майо сообщал, что «завершается обучение второго территориального пехотного батальона», насчитывающего 600 военнослужащих, которые могут «в ближайшее время» быть развернуты в ряде городов страны, включая Сибю (300 километров на север от столицы ЦАР — города Банги).

На прошлой неделе миссия также сообщала о завершении подготовки одного из подразделений этого батальона, на август были запланированы финальные учения.

Первые подразделения правительственных сил после длительного периода их отсутствия были развернуты в районе города Сибю в мае этого года.