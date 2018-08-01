В ЦАР развернут обученных ЕС военных в городе, где погибли россияне 

БРЮССЕЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Новые подразделения военнослужащих ЦАР, подготовленные по программе военно-обучающей миссии ЕС, должны быть размещены в ближайшее время в городе Сибю, в районе которого во вторник были убиты трое российских журналистов, свидетельствуют информационные материалы миссии.
В понедельник Евросоюз продлил мандат военно-обучающей миссии ЕС в Центральноафриканской республике (EUTM RCA) на два года, до 19 сентября 2020 года, выделив бюджет в размере свыше 25 миллионов евро. Миссия была создана в 2016 году, базируется в Банги, призвана способствовать реформе сектора безопасности в стране, в том числе за счет повышения квалификации военных и переобучения бывших боевиков, включения их в ряды регулярной армии.
Всего за два года работы миссия подготовила почти 3 тысячи военнослужащих ЦАР, включая три пехотных батальона.
В начале июля командующий миссии бригадный генерал Эрминьо Майо сообщал, что «завершается обучение второго территориального пехотного батальона», насчитывающего 600 военнослужащих, которые могут «в ближайшее время» быть развернуты в ряде городов страны, включая Сибю (300 километров на север от столицы ЦАР — города Банги).
На прошлой неделе миссия также сообщала о завершении подготовки одного из подразделений этого батальона, на август были запланированы финальные учения.
Первые подразделения правительственных сил после длительного периода их отсутствия были развернуты в районе города Сибю в мае этого года.
МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент, по данным ведомства, их тела уже доставлены в столицу республики Банги. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».
Ситуация в ЦРА обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента Мишеля Джотодии. Боевикам исламистской группировки «Селека», свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования «Анти-Балака».