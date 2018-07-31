Оборудование на детской площадке на 2-й Новоостанкинской улице привели в порядок по просьбе жителя

По просьбе жителя коммунальные службы починили малую архитектурную форму (МАФ), установленную на детской площадке в одном из дворов на 2-й Новоостанкинской улице.

Поводом для ремонта послужило обращение на портал «Наш город» одного из жителей. Активист изложил проблему и приложил к своему запросу фото нарушения.

Через несколько дней площадка была приведена в нормативное положение, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина

«Сообщаем, что проведены работы по ремонту мостика на детской площадке», — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)