Оборудование на детской площадке на 2-й Новоостанкинской улице привели в порядок по просьбе жителя 

По просьбе жителя коммунальные службы починили малую архитектурную форму (МАФ), установленную на детской площадке в одном из дворов на 2-й Новоостанкинской улице.
Поводом для ремонта послужило обращение на портал «Наш город» одного из жителей. Активист изложил проблему и приложил к своему запросу фото нарушения.
Через несколько дней площадка была приведена в нормативное положение, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина.
«Сообщаем, что проведены работы по ремонту мостика на детской площадке», — говорится в ответе.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)