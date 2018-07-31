Урну во дворе дома на Калибровской улице установили по просьбе жителя

По просьбе жителя коммунальные службы установили урну в одном из дворов на Калибровской улице. Житель сообщил об отсутствии урны на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел.

Через несколько дней урна была установлена, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина

«Сообщаем, что проведены работы по установке урны», — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)