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Урну во дворе дома на Калибровской улице установили по просьбе жителя
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Урну во дворе дома на Калибровской улице установили по просьбе жителя 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
По просьбе жителя коммунальные службы установили урну в одном из дворов на Калибровской улице. Житель сообщил об отсутствии урны на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел.
Через несколько дней урна была установлена, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина.
«Сообщаем, что проведены работы по установке урны», — говорится в ответе.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)
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