Ещё
Яму на участке Звездного бульвара залатали дорожные службы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Яму на участке Звездного бульвара залатали дорожные службы 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Поводом для ремонта послужило обращение на портал «Наш город» одного из жителей: он сообщил о проблеме и обратился с просьбой о ремонте покрытия.
На следующий день яма была ликвидирована, а житель получил официальный ответ за подписью генерального директора ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергея Яровенко.
«Сообщаем, что технические нарушения устранены, асфальтобетонное покрытие восстановлено», — говорится в ответе.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)
Управа Останкинского района: последние новости
На детской площадке в одном из дворов по проспекту Мира отремонтировали МАФ Оборудование на детской площадке на 2-й Новоостанкинской улице привели в порядок по просьбе жителя Жилинспекция СВАО проверила два дома по просьбам жителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву235
Российских журналистов расстреляли из засады261
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу15
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги103
США провалили пуск межконтинентальной ракеты180
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение