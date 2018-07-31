Яму на участке Звездного бульвара залатали дорожные службы

Поводом для ремонта послужило обращение на портал «Наш город» одного из жителей: он сообщил о проблеме и обратился с просьбой о ремонте покрытия.

На следующий день яма была ликвидирована, а житель получил официальный ответ за подписью генерального директора ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергея Яровенко.

«Сообщаем, что технические нарушения устранены, асфальтобетонное покрытие восстановлено», — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)