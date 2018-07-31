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Пенсионерам района Преображенское предложили послушать лекции о развитии отечественной киноиндустрии
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Пенсионерам района Преображенское предложили послушать лекции о развитии отечественной киноиндустрии 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Лекции пройдут в рамках проекта «Московское долголетие». Участникам проекта «Московское долголетие» рассказывают об истории развития отечественного и мирового кинематографа, о лучших режиссерских, операторских и актерских работах за последние полвека.
Каждый день в рамках «Московского долголетия» проводятся образовательные мастер-классы, на которых можно освоить компьютер, мобильные приложения, интернет. Пенсионеры овладевают цифровыми технологиями, узнают, как получить необходимую информацию, сделать покупки в интернет-магазинах, а также оплатить жилищно-коммунальные услуги через глобальную сеть Интернет.
Напомним, что проект «Московское долголетие» стартовал весной этого года. Присоединиться к проекту может любой пенсионер. Для этого надо прийти в свой территориальный центр социального обслуживания и выбрать занятия по интересам. Проект помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. Спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы в каждом районе города — в программу вошли самые востребованные направления. Все занятия проводятся бесплатно.
С более подробной информацией о проекте «Московское долголетие» в районе Преображенское можно ознакомиться в газете «Преображенка для Вас».
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