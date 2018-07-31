Евгений Миронов посетил открытие экологического лагеря для волонтёров на Байкале

Актёр Евгений Миронов посетил открытие первой смены Всероссийского летнего лагеря волонтёров «Экодемия» на Байкале, сообщает kp.ru

Лагерь начал работу 30 июля в нацпарке «Прибайкальский» в Иркутской области

«Сегодня в бухте Песчаной я совершил открытие. Я раньше считал, и так меня научили родители, что к природе надо относиться так, будто она твой дом. Но увидев великолепие Байкала, я понял, что мы здесь не дома — мы всего лишь в гостях у этой вечной величественной красоты», — заявил Миронов.

По его словам, относиться к природе необходимо ещё более бережно и уважительно.

Волонтёрские смены проходят с июля по сентябрь в 12 заповедниках и нацпарках по всей России