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Евгений Миронов посетил открытие экологического лагеря для волонтёров на Байкале
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Евгений Миронов посетил открытие экологического лагеря для волонтёров на Байкале 

RT на русском 1 час назад
Актёр Евгений Миронов посетил открытие первой смены Всероссийского летнего лагеря волонтёров «Экодемия» на Байкале, сообщает kp.ru.
Лагерь начал работу 30 июля в нацпарке «Прибайкальский» в Иркутской области.
«Сегодня в бухте Песчаной я совершил открытие. Я раньше считал, и так меня научили родители, что к природе надо относиться так, будто она твой дом. Но увидев великолепие Байкала, я понял, что мы здесь не дома — мы всего лишь в гостях у этой вечной величественной красоты», — заявил Миронов.
По его словам, относиться к природе необходимо ещё более бережно и уважительно.
Волонтёрские смены проходят с июля по сентябрь в 12 заповедниках и нацпарках по всей России.
Ранее сообщалось, что ООН впервые открыла вакансии для граждан России по программе добровольцев.
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