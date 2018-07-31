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Детскую площадку на участке проспекта Мира привели в порядок
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Детскую площадку на участке проспекта Мира привели в порядок 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Детскую площадку на участке проспекта Мира привели в порядок по просьбе жителя, который сообщил о повреждении резинового покрытия и наличии вандальных надписей на информационном стенде и попросил устранить нарушения.
Через несколько дней площадка была приведена в порядок, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина.
«Сообщаем, что проведены работы по ремонту резинового покрытия. Нецензурные надписи со стенда удалены», — говорится в ответе.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)
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