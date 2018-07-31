Детскую площадку на участке проспекта Мира привели в порядок

Детскую площадку на участке проспекта Мира привели в порядок по просьбе жителя, который сообщил о повреждении резинового покрытия и наличии вандальных надписей на информационном стенде и попросил устранить нарушения.

Через несколько дней площадка была приведена в порядок, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина

«Сообщаем, что проведены работы по ремонту резинового покрытия. Нецензурные надписи со стенда удалены», — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)