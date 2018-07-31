Бесценные королевские регалии 17 века украдены из собора в Швеции

Полиция Швеции разыскивает преступников, похитивших днем 31 июля королевские регалии из собора в городе Стренгнес . Как сообщают местные СМИ, пропали две короны 17 века, принадлежавшие королю Карлу IX и королеве Кристине, а также держава.

Как сообщает шведский телеканал SVT, воры покинули место преступления на моторной лодке. Очевидцы видели двоих подозрительных людей, плывущих прочь от церкви.

— Я говорил с человеком в административном совете округа, который сказал, что экономить на поисках невозможно, это бесценные предметы, представляющие национальный интерес, — сказал официальный представитель полиции Томас Агневик. — Мы задействуем вертолеты, самолеты, лодки и патрули на земле.

Expressen пишет, что короны были сделаны для похорон Карла IX и его супруги. Позднее королевские регалии достали из гробов и выставили на всеобщее обозрение. Они хранились в соборе в специальном помещении, которое в момент каржи было открыто для посетителей.

Сообщается также, что никто из сотрудников, которые находились в этот момент в церкви, не пострадал.