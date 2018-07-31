На острове Папенберга завершат строительство лестницы на смотровую площадку

Это только первый этап проекта.

Остров Папенберга. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба администрации Владивостока

Взять под особый контроль деятельность на острове Папенберга в бухте Новик поручено административно-территориальному управлению Фрунзенского района. Специалисты проверяют соблюдение всех требований законодательства арендатором территории, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

На минувшей неделе общественность была взбудоражена сообщениями о том, что на острове, который стал одним из излюбленных мест горожан, в том числе и сап-серферов, началась сомнительная стройка. Незамедлительно на место для проверки выехали представители административно-территориального управления Фрунзенского района города Владивостока и полиции. Как выяснилось тогда в ходе проверки, инициатором стройки выступила общественная экологическая организация «Флора». По словам её руководителя Константина Макарова, на острове Папенберга создается экологическая тропа. Соглашение об этом было заключено с собственником территории — Владивостокским лесничеством Минобороны России. Согласно подписанному документу, общественная экологическая акция «Флора» будет заниматься здесь санитарной уборкой, благоустройством и организацией отдыха граждан.

Для контроля за проводимыми работами и соблюдением всех норм и требований законодательства администрация Владивостока осуществляет регулярные рейды. Сегодня, 31 июля, специалисты вновь вышли на проверку. Рабочие здесь уже завершают строительство лестницы, которая ведет на самую вершину острова, откуда открывается потрясающий вид на море и Русский остров.

Как рассказал руководитель экологической компании, строительство лестницы, лежаки и столик с лавочками для отдыхающих — это только первый этап проекта.

«Первое, с чем столкнулись — это горы мусора, до сих пор вывозим его и наводим на острове порядок. Мы — общественная организация, и поэтому все средства, которые зарабатываем, вкладываем в развитие новых экологических маршрутов в Приморье. В планах — организовать экскурсии на Папенберга и проводить какие-то интересные мероприятия», — добавил Константин Макаров

Отдыхающие положительно оценили инициативу общественной организации. Несмотря на рабочий день, на острове около десяти отдыхающих — две любительницы сап-серфинга, пара семей и несколько человек, которые приплыли на остров чтобы понырять.

«Остров Папенберга я открыл для себя только в этом году. Мне здесь очень нравится — тихо, спокойно, нет машин, да и не так много людей отдыхают», — поделился впечатления житель Владивостока Сергей.

На вопрос, как он лично относится к строительству на острове, ответил, что положительно оценивает вопросы благоустройства.

«Главное, чтоб шашлычки не строили, а экологическая тропа для отдыхающих — это очень хорошо. Главное, чтоб чисто было и красиво, и чтоб мусор убирали, которые за собой многие отдыхающие не вывозят, а бросают прямо здесь на острове», — добавил Сергей.

Другой отдыхающий оказался гостем приморской столицы. Он рассказал о том, что Владивосток — очень красивый город, а отдых на его островах ни с чем не сравнить.

«У вас тут очень красиво. Буду теперь всегда сюда приезжать», — поделился впечатлениями Александр, житель Санкт-Петербурга

Представители общественной организации «Флора» заверили полицию и администрацию Владивостока, что по завершении всех работ на острове наведут порядок — вывезут остатки стройматериалов и уберут мусор. Кроме этого, арендатор сейчас решает вопрос об организации на острове туалета, переговоры ведутся с обслуживающими организациями.