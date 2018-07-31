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Эксперт объяснил запрет на традиционные похороны в Китае
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Эксперт объяснил запрет на традиционные похороны в Китае 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Андрей Островский в эфире НСН заявил об экономии земельных площадей в КНР.
Власти китайской провинции Цзянси начали активно вводить политику запрета на традиционные похороны, оставив единственным способом захоронения — кремацию. Политика начала внедряться полгода назад, но местное население выражает категорический протест с нововведением.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН связал решение китайских властей с экономией земельных территорий.
«Гробы покупаются заранее, территория кладбища тоже выделяются заранее, но судя по тому, что не хватает в Китае площадей, там стараются убедить население, чтобы постепенно все переходили на кремацию, поскольку площадь на кремацию на порядок меньше, чем на гроб», — заявил он.
Отмечается, что также политика «нулевого захоронения» предусматривает запрет на погребальные венки и другие атрибуты традиционного прощания с усопшим. В попытках убедить население в необходимых мерах власти идут на крайние способы — вплоть до кражи гробов.
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