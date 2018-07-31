Онищенко дал рекомендации для метеозависимых людей в связи с жарой 

Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru призвал метеозависимых граждан беречь своё здоровье в жару.
«Попросим всех наших метеозависимых граждан внимательно относиться к своему здоровью. Выполнять те медицинские манипуляции, которые им обычно рекомендуют врачи — я насчёт принятия медикаментов, снижающих кровяное давление», — сказал он.
По словам Онищенко, не следует перегреваться на солнце.
Кроме того, он рекомендовал следить за водным режимом, пользоваться водой гарантированного качества — или бутилированной, или домашнего кипячения.
«Лучше в это время пить чаи, всякого рода настои, можно в том числе и травяные», — добавил Онищенко.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют жару с середины недели в Москве.
Также портал «ВашГород.ру» сообщал, что специалисты объяснили аномальную жару в Кемеровской области.