Онищенко дал рекомендации для метеозависимых людей в связи с жарой

«Попросим всех наших метеозависимых граждан внимательно относиться к своему здоровью. Выполнять те медицинские манипуляции, которые им обычно рекомендуют врачи — я насчёт принятия медикаментов, снижающих кровяное давление», — сказал он.

По словам Онищенко, не следует перегреваться на солнце.

Кроме того, он рекомендовал следить за водным режимом, пользоваться водой гарантированного качества — или бутилированной, или домашнего кипячения.

«Лучше в это время пить чаи, всякого рода настои, можно в том числе и травяные», — добавил Онищенко.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют жару с середины недели в Москве