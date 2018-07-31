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Онищенко дал рекомендации для метеозависимых людей в связи с жарой
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Онищенко дал рекомендации для метеозависимых людей в связи с жарой 

RT на русском 1 час назад
Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru призвал метеозависимых граждан беречь своё здоровье в жару.
«Попросим всех наших метеозависимых граждан внимательно относиться к своему здоровью. Выполнять те медицинские манипуляции, которые им обычно рекомендуют врачи — я насчёт принятия медикаментов, снижающих кровяное давление», — сказал он.
По словам Онищенко, не следует перегреваться на солнце.
Кроме того, он рекомендовал следить за водным режимом, пользоваться водой гарантированного качества — или бутилированной, или домашнего кипячения.
«Лучше в это время пить чаи, всякого рода настои, можно в том числе и травяные», — добавил Онищенко.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют жару с середины недели в Москве.
Также портал «ВашГород.ру» сообщал, что специалисты объяснили аномальную жару в Кемеровской области.
RT на русском: последние новости
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