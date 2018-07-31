За нелегальные экскурсии по крышам будут штрафовать

— Нелегальные прогулки по нашим крышам стали целой индустрией. Предложений подняться на высотные объекты — масса. Туристов повсеместно зазывают на улицах, тротуары и асфальт буквально исписаны рекламными объявлениями, а интернет-поисковик на запрос «Экскурсии по крышам Петербурга » выдает сотни тысяч ответов. Разумеется, у большинства организаторов таких прогулок разрешений на проведение подобных мероприятий нет. Руферы-экскурсоводы, без труда превратившие свое хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей, — говорит автор законопроекта депутат Денис Четырбок

Парламентарий предлагает решить вопрос с помощью административной ответственности. Если закон примут, то физлиц будут штрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей, должностных — на 25-50 тысяч, а компаниям придется раскошелиться на 50-200 тысяч рублей.

Административная ответственность предусмотрена только для организаторов прогулок. Посетителей штрафовать не будут

Административная ответственность предусмотрена только для организаторов прогулок. Посетителей штрафовать никто не собирается.

— Инициатива очень нужная. К сожалению, большинство экскурсий по крышам проводится нелегально. Это большой теневой рынок, но самое печальное, что на таких прогулках никто не несет ответственности за безопасность посетителей, — говорит Анастасия Красицкая.

Год назад Анастасия вместе с друзьями оборудовали крышу семиэтажки на Лиговском проспекте. Ставка была сделана на легальность — на покатой крыше сделали коридор, по которому могут перемещаться посетители, поставили перила. Всем участникам выдают каски, перед подъемом проводят инструктаж. Теперь крыша на Лиговском — это единственное место в целом городе, где можно легально подняться на крышу жилого дома. Претензий нет не только у проверяющих органов, но и у жильцов: предприниматели ежемесячно платят в товарищество собственников арендную плату за использование крыши. Хотя в свое время жильцы дома успели натерпеться от любителей романтики. Организаторы нелегальных экскурсий всеми правдами и неправдами добывали ключи от домофонов, проникали в парадные, замки на чердаке срывали каждую неделю. На лестницах постоянно встречались посторонние люди.

И дело не только в остром желании показать туристам красоту Петербурга с высоты птичьего полета. Экскурсии по крышам, если при этом не нести никаких дополнительных затрат на содержание объекта и не платить за аренду жильцам, — это очень выгодный бизнес. Сотни турфирм предлагают увидеть крыши Петербурга за 600-700 рублей с человека, в каждой группе бывает до 10 посетителей, экскурсия длится максимум час, а на крышу водят с утра до позднего вечера. Таким образом, один нелегальный гид за сутки может заработать свыше 50 тысяч рублей.