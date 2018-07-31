Грузовой состав Китай-Европа впервые вышел из Уханя в Лондон 

Ухань, 31 июля /Синьхуа/ — Состав X80011/2 из 50 вагонов с электронными компонентами, напитками, продуктами и другими товарами сегодня в 22:29 выйдет со станции Уцзяшань в городе Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай/ в сторону немецкого города Дуйсбург. Некоторые вагоны и груз после прибытия в Дуйсбург отправятся товарным поездом в Лондон. Это первый состав Китай-Европа, отправляющийся из Уханя в Лондон.
Представитель международной логистической компании Уханя «Ханьоу» сказал, что товар будет доставлен в Лондон через КПП Алашанькоу и Дуйсбург. Общее время в пути составит около 22 дней. —0—