Фестиваль в селе Териберка стал туристическим брендом Заполярья

За минувшие четыре года фестиваль в Териберке стал одним из главных туристических событий года. В прошлом году фестиваль посетило около семи тысяч человек, примерно столько же гостей приехало в Териберку и в этот раз.

По словам представителя АНО «Большая земля» Олега Степанова, который представил на фестивале бизнес-план развития Териберки, если ранее основой экономики поселка были рыболовство и рыбопереработка, то сегодня основным направлением развития поселка становится туризм, и этот тренд сохранится на долгое время.

— В 2018 году, по данным погранслужбы, гостиниц и администрации Териберки, турпоток составляет более 100 тысяч туристо-дней в год, — подчеркнул эксперт. — С января по май, когда здесь активно катаются сноукайтеры, гостиницы загружены на 100 процентов. Свободных номеров и квартир в Териберке в это время нет вообще.

Исследователи проанализировали минимальные доходы от гостиничного бизнеса, общепита, розничной торговли, экскурсий по морю и на снегоходах, местного производства и торговли.

Выяснилось, что они составляют около 170 миллионов рублей в год. Большинство предпринимателей готовы платить налоги в местный бюджет и покупать патенты. Здесь достаточно развит бизнес, связанный с продажей местной продукции из ягод и рыбы. Это показывает, что в Териберке имеет смысл создать крытый рынок, ориентированный на торговлю этой продукцией, — это помогло бы расширить бизнес и увеличить спрос. По словам владельца дайвинг-центра в Териберке, спрос на этот вид отдыха достаточно велик, и выглядит оправданной идея создания дайвинг-курорта.

Но для этого не хватает такого объекта, как бассейн определенного вида, в котором можно обучать желающих дайвингу. Уже есть представление, каким этот объект должен быть и где именно следует его построить. Правда, это достаточно дорогостоящее строительство, и без поддержки властей создание дайвинг-курорта будет сложным делом.

— Очень важно, что здесь можно расширять и развивать небольшие локальные производства, связанные с переработкой местных ресурсов — дикоросов, рыбы и водорослей, — отметил Олег Степанов

Важная задача — дать териберчанам возможность найти свое место на рынке квалифицированного и высокооплачиваемого труда, понять потребности села в развитии социальной инфраструктуры. Сегодня жители села неоднозначно относятся к развитию туризма. Если практически все предприниматели его всецело одобряют и поддерживают, то пенсионеры высказывают другую точку зрения. Они нередко вспоминают времена, когда в Териберке активно работали судоремонтные мастерские, и местные жители имели квалифицированную работу с достойным заработком.

К туризму отношение иное: териберчане зачастую не видят для себя достойных мест в этой сфере и не представляют, какую он приносит пользу поселку. Представление о работе в турииндустрии часто ассоциируется у них с работой обслуживающего персонала. Многим это занятие претит.

Но, по словам Олега Степанова, необходимо разъяснять, что если расширить свои знания о местном животном и растительном мире, тундре и море, истории этого края, то это позволит местным жителям водить туристов по окрестным достопримечательностям, выступая в качестве экскурсоводов. Чтобы местные жители могли получить эти знания, не требуется больших усилий и затрат — достаточно создать на базе местной общеобразовательной школы Центр биологического и экологического просвещения.

— Очень важно, на наш взгляд, развивать компетенции и навыки в области поморского фольклора, чтобы создавать туристические продукты, — считает Олег Степанов. — Это не так уж сложно. Мы уже привлекли специалистов, которые приезжали сюда и работали с местными школьниками, которых очень заинтересовала эта работа. Достаточно успешными были занятия и с поморским хором Териберки. Кроме того, несложно делать поморские сувениры — например, куклы, домики и прочие изделия. Такая работа имеет не только досуговый, но и экономический потенциал. Главное — грамотно его использовать.

Прямая речь

— Три года назад неравнодушные люди, основатели фермерского кооператива «Лавка-Лавка» запустили проект «Териберка. Новая жизнь». Было проведено три фестиваля, при этом в последние годы уже при активной поддержке правительства Мурманской области. Сегодня это — яркое событие, о котором знают далеко за пределами нашего региона, да и нашей страны. В этом году фестиваль зажил своей жизнью. Мероприятие организовано правительством региона при активном участии местного сообщества в рекордно короткие сроки. И совместная работа показала, как много активных и инициативных людей живет в Мурманской области. А значит, фестиваль в Териберке нужен!

Юрий Ерофеев , руководитель отдела специальных проектов телекомпании ТВ-21 (организатора фестиваля):

— Перед самым проведением фестиваля возникла проблема: организатор трех прежних фестивалей в Териберке отказался от этого проекта, объяснив это отсутствием финансовой поддержки. Возникла вероятность, что фестиваль не состоится вовсе. Но наш опыт проведения кинофестиваля «Северный характер» показал: стоит пропустить год, как у людей возникнет представление, что этот проект перестал существовать. К нам обратился комитет по культуре и искусству с просьбой о поддержке. Вся наша команда включилась в организацию фестиваля. Конечно, это было очень сложно, до начала фестиваля оставалось всего две недели. Невероятный цейтнот! Нам очень помог опыт «Северного характера». И мы получили много положительных откликов. Выяснилось, что опора на местные ресурсы во многом даже результативнее, чем работа приезжих организаторов. В ближайшее время мы проанализируем итоги нашей работы. Главная задача — уже сейчас определить, кто будет проводить фестиваль в следующем году, чтобы избежать непредвиденных сложностей. И очень важно, чтобы фестиваль стал для жителей Териберки по-настоящему своим. Этого очень сложно добиться, если организаторы — приезжие.