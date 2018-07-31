Посол России вручил норвежскому биологу Нильсу Стенсету диплом иностранного члена РАН

Профессор Университета Осло и главред научного журнала Climate Research был избран в иностранные члены РАН еще в конце 2016 года, однако свой диплом получил только сейчас.

"Причина того, что я получаю этот документ в посольстве России, а не в стенах РАН, заключается в том, что по традиции такие церемонии проводятся только по вторникам. Я много раз бывал в Москве , но мои визиты ни разу не приходились на вторник, — улыбаясь, объяснил сложившуюся ситуацию сам ученый. — В конце концов в РАН сдались, и, сказали, что поскольку вероятность того, что я когда-нибудь окажусь в Москве во вторник, стремится к нулю, они попросят российский МИД передать мне этот диплом".

Имя Стенсета и его работы широко известны за пределами его родной страны — во многом благодаря вкладу норвежца в международные проекты по изучению чумы. Вместе с коллегами из Норвегии, Италии Швейцарии в последние годы он опубликовал серию статей, посвященных распространению чумы из Центральной Азии в Европу в Средние века и роли паразитов человека в возникновении эпидемий смертельной инфекции. Среди прочего, профессор обнаружил свидетельства того, что крысы, долго считавшиеся главными разносчиками чумы, похоже, играли гораздо меньшую роль в возникновении европейских эпидемий, чем им приписывают. В 2009-2014 годах Стенсет был вице-президентом, а затем президентом Норвежской академии наук и литературы, здание которой соседствует со зданием российского посольства в Осло.

"В ходе моей научной карьеры благодаря сотрудничеству с российскими учеными мне выпадали фантастические возможности работать над очень интересными проектами в России. Собранные данные позволили мне по-новому взглянуть на многие вопросы, касающиеся чумы, — заявил профессор корреспонденту ТАСС. — Несколько лет назад была организована совместная научно-исследовательская сеть, в которую входят лучшие из лучших в мире экспертов по чуме из Китая , Норвегии и России, а также Грузии Казахстана ".

Помимо большого проекта по изучению чумы и сибирской язвы, Стенсет сейчас также занимается темой совместной эволюции многовидовых сообществ. По его словам, изучение этой области требует построения сложных математических моделей, и он был бы рад сотрудничеству с математиками из России. Ученый отметил высокий уровень подготовки молодых российских ученых, с которыми он уже несколько лет подряд общается на Московских фестивалях науки. Очередной фестиваль норвежец посетит в октябре.