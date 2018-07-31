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Что делал Ярослав Гашек в России во время Гражданской войны
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Что делал Ярослав Гашек в России во время Гражданской войны 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Ярослав Гашек — пожалуй, самый известный в России чешский писатель. Его грубоватую, но в то же время тонкую и по-хорошему абсурдную сатиру в нашей стране любили как в советское время, так продолжают любить и сегодня. Мы расскажем, какой след в истории России оставил автор «Похождений бравого солдата Швейка», который ко всему прочему был красным комиссаром и принимал участие во многих событиях Гражданской войны.
От богемного шутника к верному коммунисту
Ярослав Гашек родился в Праге в 1883 году. Он рос непоседой и часто попадал в необычные ситуации. Он был сообразительным и талантливым мальчиком, но в школе ему было скучно, поэтому он ее бросил. Всю свою юность он провел в походах со сверстниками, во время которых обошел всю Моравию и Словакию. К 1903 году у него за спиной была брошенная работа в банке, участие в македонском и болгарском восстании против турок и много-много путешествий.
Примерно в этот период он начинает много писать, сначала стихи, потом юморески и фельетоны. Он добивается успеха в этом деле — вскоре над его шутками смеется уже вся Прага. Гашек становится главным юмористическим писателем Чехии.
А потом начинается Первая мировая война. Свой путь тех военных лет Гашек достаточно точно описал в «Швейке». В 1917 году он попадает в плен к русским, лечится от тифа в госпитале в Киеве, а затем вступает в Чехословацкий легион. В 1918 он уходит из легиона, приезжает в Москву и вступает в РКП (б).
Похождения бравого комиссара в Поволжье
Коммунистом Гашек стал еще до войны, но именно в Москве он загорелся идеей революции. Талантливого чеха (помимо того, что он был мастером фельетона, Гашек свободно владел русским, немецким, английским, французским, венгерским, сербским и даже башкирским языками), заметили в партии.
В апреле 1918-го его как участника чешской группы партии отправили в Самару, которую недавно освободили от белых. Там он развернул агитацию среди оставшихся в городе военных Чехословацкого легиона. Агитация прошла успешно — в Самаре был организован небольшой отряд из убежденных Гашеком чехов и словаков.
Однако вскоре город был захвачен соединениями легиона, сражавшимися на стороне белых и грозившими повесить всю красную администрацию, и Гашека «выше всех». Когда белочехи уже входили в город, Гашек в последний момент сорвался с поезда и помчался в гостиницу, где забыл важные документы. Догнать своих он уже не успел, но все-таки смог ускользнуть из взятого города, переодевшись в штатское.
Несколько месяцев Гашек прятался у своих живших под Самарой друзей, выдавая себя за «туркестанского немца-колониста, идиота от рождения».
Бугульма, Иркутск, Липнице
В октябре 1918 года он наконец-то вновь влился в ряды Красной Армии. Апогеем его военной карьеры стало назначение военкомендантом татарского городка Бугульма. Гашек написал об этом периоде своей жизни цикл рассказов. Они, как и почти все его сочинения, пронизаны сатирой, но в то же время по-своему страшны. Читая их, мы погружаемся в жестокий мир Гражданской войны. Приведем отрывок из рассказа «Комендант Бугульмы»:
В Бугульме безвластие. И городской голова с целой делегацией ждет уже два дня с хлебом-солью, чтобы кто-нибудь вступил в город. Я послал вперед одного из чувашей, лучше других говорившего по-русски, а утром все двинулись на Бугульму. На границе города нас ждала огромная толпа. Городской голова держал на подносе хлеб-соль. В своей речи он попросил нас сжалиться над городом, его жителями. Я был похож на Жижку перед Прагой. Я отрезал ломоть хлеба и посыпал солью. В длинной речи поблагодарил встречавших и подчеркнул, что пришел сюда навести спокойствие, мир и порядок. В заключение поцеловал городского голову, пожал руки представителям духовенства. Затем мне были показаны комнаты для городской комендатуры. [С-BLOCK]
После этого я дал расклеить приказ №1 такого содержания:
Граждане!
Благодарю вас всех за очень горячую встречу и оказанное гостеприимство хлебом-солью. Прошу не забывать, что я назначен комендантом города. Поэтому прошу вас, дорогие друзья, сдать все оружие в городскую комендатуру завтра до 12 часов дня. Никому не угрожаю, но прошу иметь в виду, что город находится на осадном положении.
Добавлю еще, что имею право наложить на город контрибуцию, но объявляю: никакой контрибуции платить не будете…
На другой день к 12 часам дня площадь заполнилась вооруженными людьми. Пришло свыше тысячи человек с винтовками, кто-то притащил даже пулемет. Наш маленький отряд исчез бы в море этих вооруженных людей. Но они шли сдавать оружие. Долго, до самого вечера, сдавали его, каждому я пожимал руку и говорил несколько приветливых слов". [С-BLOCK]
В Бугульме Гашек работал до начала 1919 года. Потом советское командование бросало его по разным городам Сибири. Он участвовал в боях, несколько раз на него совершались покушения. Но все это время он не переставал писать свои фельетоны и коммунистческие агитки. Когда закончилась война, он осел в Иркутске, где купил себе дом и был избран депутатом Горсовета.
Но в 1920 году Гашек вернулся на родину — уже в свободную Чехословакию. Со своей новой женой, Александрой Львовой, дочерью первого председателя Временного правительства, поселился он в деревушке Липнице. Там он, окруженный друзьями и увенчанный славой, внезапно умер в 1923 году, в возрасте всего 39 лет. Причиной смерти известного писателя и находчивого красного комиссара стало пьянство — Гашек пил всю жизнь, и пил очень много.
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