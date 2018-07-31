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МИД РФ подтвердил гибель россиян в ЦАР
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МИД РФ подтвердил гибель россиян в ЦАР 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
В ЦАР погибли три человека с журналистскими документами на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля — МИД РФ.
ТАСС: последние новости
Что известно об убийстве журналистов в ЦАР Мэр города Сибю в ЦАР подтвердил данные об убийстве трех журналистов Врио губернатора ЯНАО доложил о планах региона по расселению ветхого жилья
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