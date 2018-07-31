На одну пробку меньше. В Воронежской области построят трассу в обход Борисоглебска

Пока же транспортный поток движется по райцентру. Через Воронеж в Саратов или обратно добраться скоро можно будет быстрей — больше не придётся стоять в пробках в Борисоглебске . В 2019 году начнут строить обход райцентра, во время рабочей поездки сообщил зампред правительства России по сельскому хозяйству Алексей Гордеев во вторник, 31 июля. Вместе с главой региона Александром Гусевым он проинспектировал ещё несколько строящихся объектов. В том числе — отрытую в прошлом декабре птицефабрику. Местная фабрика заработала в декабре 2017 года. И скоро каждое сотое яйцо в стране будет борисоглебским. Уже сейчас на птицефабрике поток составляет 420 тыс. штук в сутки. Каждое яйцо техника сканирует и фасует без участия работников — линия автоматизирована. Размер яйца зависит от возраста птицы.

На предприятии говорят, несушки сейчас в полном расцвете сил. Поэтому на транспортере в основном яйцо первой категории и отборное. Машина продукцию сортирует даже по цвету. Если есть какие-то загрязнения или дефекты — выбраковывает. Борисоглебской яичницей завтракают уже в десятке регионов страны. Треть продукции съедают воронежцы, чуть меньше Москва Волгоград . Алексей Гордеев рекомендует учиться продавать и на экспорт. На фабрике намерены расширяться — в планах вторая очередь. — Яйцо у нас не залёживается, оно распродано на некоторое время вперёд. Все корма, которые мы используем — от цыплят до промышленной несушки — изготавливаем сами. То есть гарантируем их качество, безопасность и питательность, — рассказала директор птицефабрики Елена Ромашова.

На рекорд идут и строители — на 9 месяцев раньше должны сдать культурно-досуговый центр. С танцевальным и зрительным залами на 248 мест и даже с лифтом. В старом ДК большим праздникам буквально места нет, реконструировать его не рентабельно. Это здание, обещает подрядчик, будет к новому году.

В 2019 году могут начать строить дорогу в обход Борисоглебска, которая разгрузит город примерно на 12 тыс. машин в сутки. Эти 15 км двухполоски позволят жителям буквально дышать легче — сейчас транзитный транспорт движется прямо по центру — мимо школы, детсада, больницы и ЗАГСа. Проект новой дороги экспертизу прошёл. Гости обнадеживают, деньги будут в 2019 году, и просят сохранить придорожный сервис. Борисоглебцы готовы помочь стране избавиться от мусора, причём безотходно. Сжигая его, можно будет получать энергию, тепло, металлы и стройматериалы. Гостям представляют воздушно-конденсационную установку. Аналогов в стране нет. И эта технология вдвое дешевле применяемой.

— Будем сейчас лоббировать на уровне Москвы. Такой восточный куст Воронежской области как Борисоглебск для нас очень важен. Мы понимаем, что здесь надо задавать пример качества жизни для наших соседей — Волгограда и Саратова, — отметил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев Качество начнётся с социальной сферы — тут будут достраивать детский сад и расширять школы. По нацпроекту в планах модернизация поликлиник, ФАПов и местной больницы. — Это статус межрайонной больницы, которая находится в Борисоглебске. Это за собой потянет переоснащение и, наверное, отдельное укрепление направления по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Деньги там достаточно приличные, все параметры мы будем знать до конца года. И уже с будущего года активно заниматься этим, — рассказал врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.