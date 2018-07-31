Адвокаты Сербии устроили забастовку после убийства своего коллеги 

Адвокаты в Сербии устроили недельную забастовку в знак протеста против убийства своего коллеги Драгослава Огняновича, который помогал защищать в суде бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. 57-летний Огнянович был застрелен перед своим жилым домом в районе Новый Белград. Его 26-летний сын был ранен в правую руку. Во время забастовки адвокаты откажутся присутствовать на судебных заседаниях и ряде других дел, в том числе на допросах перед прокурорами и сделках о признании вины, говорится в заявлении адвокатской палаты Сербии. «Адвокатура хочет послать сигнал единства профессии и твердую решимость, что они не будет молчать в подобных случаях», — сказано в сообщении.