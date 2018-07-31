Лучшее за день. 31 июля

Как генно-модифицированный рис поможет против ВИЧ, почему излеченные от редкого ракового заболевания все-таки умирают, что помогло сделать роборуку почти такой же ловкой, как человеческая и как с помощью графена сделать голограмму черной дыры, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.

Ученые описали, как вырастить генно-модифицированный рис, который поможет бороться с ВИЧ. Из него, правда, нужно будет делать не еду, а крем.

Из списка критериев, важных для возникновения жизни на экзопланетах, астрономы решили кое-что исключить.

Как лечат лимфому Ходжкина и почему это важно, а также почему излеченные от этого заболевания люди все-таки умирают, рассказал один из крупнейших специалистов в этой области Франко Кавалли.

Чрезвычайно ловкую роборуку помогло запрограммировать машинное обучение.

С помощью графена физики создали квантовую голограмму черной дыры.

Российские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.