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В Госдуме призвали россиян воздержаться от поездок в ЦАР
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В Госдуме призвали россиян воздержаться от поездок в ЦАР 

Парламентская газета 27 минут назад
Фото: LDPR.RU
Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов призвал россиян воздержаться от посещения стран Центральной Африки, где ситуация нестабильна и не гарантируется безопасность.
Ранее во вторник Agence France-Presse сообщило об убийстве в Центральноафриканской республике трех человек с пресс-картами — предположительно, выходцев из России.
В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского подтвердили, что направляли в ЦАР съемочную группу, в которую входили журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.
«Я думаю, мы не можем запрещать никому ездить в опасные страны, но по поводу африканских стран, особенно Центральноафриканской республики, давно известно, что там часто происходят столкновения, по сути, отсутствуют органы госуправления, и никто не может там гарантировать безопасность кого бы то ни было. Поэтому, конечно, в такие страны, где нестабильная ситуация, ездить нежелательно», — цитирует РИА «Новости» слова депутата.
Вместе с тем Морозов отметил, что «решив поехать в эту нестабильную страну и сообщить российской аудитории важную информацию», российские журналисты поступили мужественно и самоотверженно.
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