Фракция «Единая Россия» представила основные направления работы

Первый приоритет — это реализация предвыборной программы нашей партии. При принятии тех или иных решений мы всегда ориентировались на то, выполняем ли мы обещания, данные гражданам во время избирательной кампании.

Второй приоритет — это реализация послания президента Федеральному Собранию. Напомню, что сразу после того, как послание было озвучено, постоянно действующая в Госдуме межфракционная рабочая группа, которую возглавляет Александр Жуков , занялась сбором предложений по реализации послания. На рассмотрение рабочей группы поступили сотни законопроектов, из них было отобрано 67 наиболее значимых. Некоторые уже приняты нами во всех трех чтениях в весеннюю сессию (44 законопроекта), другие планируем рассмотреть осенью.

Третий приоритет — это выполнение указа президента от 7 мая 2018 года, целью которого является осуществление прорывного развития нашей страны, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан.

Четвертый приоритет — разбор так называемых законодательных завалов. В эту сессию он практически завершен. Нынешний созыв Государственной Думы начинал работу, имея багаж из более чем двух тысяч внесенных ранее законопроектов. На сегодняшний день их примерно 50. Отмечу, что 279 законопроектов прежних созывов, то есть около 14%, были доработаны и приняты Госдумой.

Во время весенней сессии 2018 года нами было рассмотрено очень много социальных законов.

Одно из важнейших решений — установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума. За это много лет боролось профсоюзное движение России . В 2008 году по инициативе Владимира Путина МРОТ уже повышался до прожиточного минимума, но во время мирового экономического кризиса удерживать такое соотношение не представлялось возможным. Сейчас ситуация улучшилась, поэтому мы поддержали закон, в котором зафиксировано, что с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, то есть он будет индексироваться соответствующим образом.

Окончательно были приняты законы о преподавании родных языков, о дополнении списка орфанных заболеваний, лечение которых оплачивается государством, о повышении уровня безопасности детского отдыха, о расширении прав граждан при получении государственных и муниципальных услуг.

Еще один социально значимый закон, поддержанный нами в эту сессию, касается участия представителей работников в заседаниях коллегиальных органов управления организаций. В 2017 году он был принят в первом чтении при отрицательном отзыве правительства. В течение года мы вели сложные переговоры с представителями органов исполнительной власти и объединений работодателей и нам удалось найти взаимоприемлемые формулировки. Этот закон серьезно усилит возможности трудящихся по контролю за заработными платами, предоставлением социального пакета, регулированием занятости, что особенно важно в свете рассмотрения нами законопроекта об изменении параметров пенсионной системы, первое чтение которого состоялось в середине июля.

Также в первом чтении нами была ратифицирована Конвенция Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения и поддержан законопроект о предоставлении работникам права проходить диспансеризацию за счет работодателя.

Эти и многие другие социальные законопроекты, направленные на защиту прав и интересов граждан нашей страны, будут рассматриваться Госдумой в осеннюю сессию.