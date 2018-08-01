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Работу термального бассейна приостановили на 90 суток в Курганской области
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Работу термального бассейна приостановили на 90 суток в Курганской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Приставы по решению суда опечатали вход к термальному бассейну на базе отдыха «Баден-Баден» в Курганской области, сообщают в пресс-службе регионального УФССП.
Поводом для приостановки работы на 90 суток стали результаты лабораторного исследования воды бассейна, проведённые после жалобы одного из посетителей.
«В воде, помимо баланса химических веществ, были обнаружены опасные бактерии, которые могли привести к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний, а также массовых отравлений среди населения», — пояснили в службе судебных приставов.
Напомним, ранее после исследований воды и почвы в Кургане признали небезопасными все три легальных городских пляжа.
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