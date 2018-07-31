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Падение героини крымской аннексии
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Падение героини крымской аннексии 

ИноСМИ 59 минут назад
Фото: ИноСМИ
Она была лицом аннексии Крыма, мгновенно сделала карьеру в Москве. Теперь же ее карьере пришел конец — после неправильного голосования в Думе.
Молодые люди могут сделать в России головокружительные карьеры — например, превратиться из телохранителя Путина в губернатора целого промышленного региона или из сына шефа Совета безопасности в министра сельского хозяйства. Но также быстро они могут и скатиться вниз, если лишатся благосклонности власть предержащих. Так случилось с Натальей Поклонской.
Эта родившаяся в 1980 году украинка стала широко известна в 2014 году. В то время она, став прокурором в Крыму, находилась в начале своей карьеры. Так как она была очень хороша собой и твердо придерживалась российской экспансионистской позиции, она стала лицом аннексии Крыма — с сотнями тысяч поклонников в социальных сетях. В 2016 году Поклонскую перевели в Москву, где она стала депутатом Госдумы от путинской партии «Единая Россия». И как раз с партией у нее сейчас неприятности: Поклонскую должны уволить из фракции, потому что она осмелилась проголосовать против пенсионной реформы — единственная во фракции и вопреки директиве руководства партии. А цель партии — по возможности без проблем протащить через парламент этот вызвавший множество споров проект. Против него десятки тысяч россиян вышли на улицы, потому что они не хотят работать на 5-8 лет дольше, чем прежде. И вот в этой ситуации медийная звезда Поклонская, как назло, отказалась подыграть властям.
Подарок для пропаганды
Поклонская не боится действовать радикально, и это она многократно доказала. Когда четыре года назад в Киеве бушевала революция, она предложила свои услуги российским властям, и Москва назначила ее генеральным прокурором оккупированного полуострова Крым. С точки зрения Украины, с тех пор она — государственная изменница, находящаяся в розыске и подлежащая аресту. А с точки зрения России, она — подарок для пропаганды. Лихо выглядевшая в форменной одежде, она стала культовой фигурой. Для нее и о ней писали песни, выпускали компьютерные игры. Но особенно постарались японцы: они создали серию мультфильмов с Поклонской в качестве главной героини.
Став депутатом в Москве, Поклонская с самого начала превзошла всех в великорусском национализме. Она развернула компанию против оппозиционного лидера Алексея Навального и пыталась усадить на скамью подсудимых одного кинорежиссера. Он снял фильм о последнем русском царе и его несоответствующей рангу любовнице. Поклонская, ставшая вдруг пламенной монархисткой, посчитала, что фильм порочит честь императора. Теперь же, сказав «нет» реформе, она положила конец своей карьере. Нелояльность в путинской России наказывается немедленно.
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