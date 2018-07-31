Есть те, кто против: набережная в Коктебеле могла бы стать лучшей в Крыму

КОКТЕБЕЛЬ, 31 июля — РИА Новости Крым . Депутаты Феодосийского городского совета перенесли рассмотрение проекта о передаче участка набережной в поселке Коктебель в собственность Республики Крым. От данного решения зависела ее реконструкция в рамках федеральной целевой программы.

Часом раннее в Феодосии состоялось заседание Общественного совета города. На нем также рассматривали вопрос о передаче под реконструкцию набережной Коктебеля в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Главный архитектор города Сергей Поляков рассказал, что земельный участок площадью 9,3 тысячи кв м поставлен на кадастровый учет. Он акцентировал внимание на том, что это свободный муниципальный земельный участок.

Однако члены Общественного совета Феодосии раскритиковали инициативу. Общественники и предприниматели курортного поселка выразили обеспокоенность, что могут лишиться своих торговых объектов, установленных на территории набережной.

Предприниматель из Коктебеля Надежда Крадинова по поводу реконструкции заявила корреспонденту РИА Новости Крым, что набережную не надо отдавать Республике. «Ну, сделают шикарную набережную, а дальше что? Нам негде работать. Набережная и так прекрасная, вполне ее хватает», — убеждена она.

После реконструкции предприниматели тоже не окажутся в обиде. Генпланом предусмотрено создание торговой пешеходной улицы, на которой можно будет поставить магазин, к примеру, с сувенирной продукцией.

А пока экологи говорят, что в Коктебеле отсутствует система очистки сточных вод, а нечистоты порой сливаются прямо в море, создавая неприятный запах. Рядом работает общепит, купаются родители с детьми. Туристы порой и не подозревают об опасности, которая их подстерегает. Все эти доводы общественники и предприниматели не слышат и ставят впереди только свои интересы.

"До сих пор в Коктебеле все сливы идут в море. Сейчас курорт выглядит очень убого. Да, информации о проекте реконструкции набережной крайне мало, практически нет. Очень печально, что работа с общественностью в этом плане почти не проводилась. Но необходимо реконструировать Коктебель. На это по ФЦП предоставляются огромные суммы, которые мы в нашем бюджете не изыщем. Нам нужно принимать это решение, чтобы мы эти деньги получили. Другая такая возможность может появиться не скоро", — заявил депутат горсовета Феодосии Николай Волков

Реконструкция набережной означает обновление всего Коктебеля. Поселок может шагнуть в XXI век, но начинать надо со строительства очистных сооружений, дренажной системы и, конечно, прибрежной территории, которая сейчас напоминает восточный базар.

Глава администрации Феодосии Сергей Фомич подчеркнул, что реконструкция набережной — «жизненно важный проект для Коктебеля».

"Там будет новое покрытие. Набережная будет расширена, там будет больше инфраструктуры, предназначенной для отдыха. В процессе самого проектирования будет определено количество коммерческих мест и то, как это все будет выглядеть. Часть объектов, за счет которых планируется реконструировать набережную, будет выкуплена. Если эти объекты незаконные — они будут снесены", — заверил глава администрации.

Однако депутаты феодосийского горсовета отказались во вторник рассматривать вопрос о передаче набережной в собственность Республики, а значит и от реконструкции объекта. Они сослались на «многочисленные обращения общественности», которая высказывается против.

О том, что это за общественность, рассказал основатель международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party и житель поселка Коктебель Дмитрий Киселев . Он считает, что вопрос о реконструкции набережной нужно выносить на референдум.

"Гражданский актив Коктебеля — лишь узкая группа самозванцев, не представляющая интересов большинства жителей поселка. Блокируя реконструкцию набережной, предусмотренную Федеральной целевой программой, мы консервируем нынешнюю архитектурную убогость поселка, сохраняем рестораны, которые без очистных сооружений и качественного водопровода вынуждены работать в антисанитарных условиях с угрозой для здоровья отважных посетителей, не позволяем осуществить проект столь долгожданной канализации для поселка. Сейчас есть шанс. Неужели мы столь позорно от него сейчас откажемся? Если так, то на мой взгляд, вопрос о реконструкции набережной нужно выносить на поселковый референдум. Опыт такого референдума есть. В 1991 году жители Планерского проголосовали за возвращение исторического названия — Коктебель. Кстати, в тот год на референдум выносился и второй вопрос об административном переподчинении пгт из Судаксого района в Феодосийский. Если сейчас Феодосийский совет принимает столь скандальные решения не в интересах Коктебеля, то стоит подумать о выделении поселка в самостоятельное муниципальное образование, независимое от Феодосии. Уверен, жители Коктебеля за этот вариант проголосуют", — сказал Киселев.

В феодосийском горсовете готовы провести следующее заседание по вопросу реконструкции набережной в ближайшее время, чтобы не сорвать сроки реализации программы ФЦП. Перед заседанием депутатам полезно послушать заявления не только общественников, но и узнать мнения жителей Коктебеля.