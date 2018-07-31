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Поведение женщин в кабинках на Шаморе возмутило приморца
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Поведение женщин в кабинках на Шаморе возмутило приморца 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жительница Приморья выразила свое возмущение действиями женщин в кабинках для переодевания на пляже в районе бухты Лазурная, сообщает PRIMPRESS.
Гневный пост разместил популярный приморский инстаграм-паблик.
«Уважаемые женщины, девушки, оставляющие использованные средства личной гигиены (прокладки, тампоны) в кабинках для переодевания на пляжах, в частности, на Шаморе, неужели вам не стыдно? Полнейшее отсутствие всякого воспитания! Такое свинство, слов нет!», — написала разгневанная туристка.
Пост вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети. В комментариях нашлось много тех, кто тоже сталкивался с подобной ситуацией.
«Мимо меня на Шаморе в море прокладка-ежедневка проплыла, видимо не дошли до раздевалки».
«Да, сегодня были на Шаморе… все так и есть… а еще, присели на циновочку, выбирали, было чистое местечко… повернулись и опа… детский подгузник, полнехонький! Как грибы… рассадник. Ребята, сами себе же гадите. Такое впечатление, что вы думаете, что после нас, хоть потоп, хоть памперсы, хоть средства интимной гигиены… вы же сами завтра-послезавтра вернетесь…»
«Не только на Шаморе такая проблема. Отдыхаем сейчас в Краснодарском крае — это капец, товарищи. Тампоны, прокладки прилепленные на стену… Собственноручно бы на лоб прилепила этим свиньям, честное слово».
«Такая же фигня в Ливадии. Правда, администрация пляжа могла бы поставить в кабинку мусорное ведро, я выходя оставила пакет на гвоздике, может, будет чище. А вообще все же девочки, такие на пляже красотки, дома тоже так делаете?»
«А у меня идея! Требовать пора чистоту кабинок с собираюших плату за въезд! Насколько я знаю, они там как администрация! Будут против… значит вызываем полицию и пишем… пишем… пишем».
A post shared by Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Jul 31, 2018 at 4:30am PDT
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