Ленина: Мечтаю, чтобы «Дом-2» вообще закрылся!

Писательница Лена Ленина специально для НСН подготовила обзор главных новостей уходящего дня. Топ-1: В Пакистане спасли петербургского альпиниста Лена Ленина: В Пакистане спасли петербургского альпиниста, который провёл неделю в горах без еды и газовой горелки. Пилоты пакистанских ВВС сняли альпиниста со скалы после того, как установилась безоблачная погода.

Когда-то Сократ, проходя по рынку, сказал: «Как много существует вещей, которые мне совершенно не нужны!». Читая историю альпиниста, который что-то забыл в Пакистане, мне хочется сказать: «Как много активностей и хобби, которые мне ну никак не нужны». Бедный парень!

Топ-2: Футуролог рассказал, когда гаджеты поработят человечество Лена Ленина: Известный ученый-футуролог Пирсон Йен назвал день, когда Apple Google смогут поработить человечество с помощью смартфонов и других гаджетов. Они смогут управлять мозгами людей уже к 2050 году, уверен британский эксперт.

Все подобные прогнозы всегда остаются на совести экспертов, разных футурологов и прочих шарлатанов, которые почему-то, всегда делают прогнозы, которые ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно. Но, в данном случае, я бы пошла еще дальше, чем уважаемый футуролог, и сказала бы, что человечество уже порабощено и смартфонами и другими гаджетами. Посмотрите на наших детей! Они все уже там!

Топ-3: Президента Грузии оштрафовали за курение в гостинице Лена Ленина: Президента Грузии оштрафовали за курение в гостинице. Инцидент произошел в марте, когда Георгий Маргвелашвили находился с официальным визитом в США . Грузинский лидер закурил в номере пятизвездочного отеля, после чего сработала сигнализация. СМИ сообщают, что штраф в размере 750 долларов был оплачен из бюджета страны.

Вообще, конечно, все это возмутительно! 750 долларов — это весьма существенная сумма для отдельно взятого грузина! Возмутительней всего в этой ситуации то, что люди, которые должны быть для нас примером для подражания, не просто занимаются глупостями вроде курения, но еще и разбазаривают бюджет страны.

Топ-4: В России закрыт лагерь, где детей кормили фаст-фудом Лена Ленина: В Среднеуральске на 30 суток приостановлена деятельность детского лагеря, где воспитанников кормили фаст-фудом. Меню детей включало сэндвичи на завтрак и наггетсы на обед. Я убеждена, что дети были счастливы от такого меню, но, точно так же убеждена, что следовало не только приостановить деятельность лагеря на 30 суток, но и посадить всех его руководителей на те же 30 суток, а то и на 30 лет. Топ-5: «Дом-2» получит участок под съемочную площадку в течение месяца Лена Ленина: Телевизионное шоу «Дом-2» получит участок под съемочную площадку в течение месяца и может переехать на новое место до конца года. Надеюсь, это будет не престижное подмосковное Завидово, куда собираюсь переехать я. Также, как и половина жителей нашей страны, я тоже мечтала бы о том, чтобы это шоу не только не переехало бы, но и вообще закрылось, чтобы перестать рекламировать «эскортниц», как самых модных девушек современности. О проекте: