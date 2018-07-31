Мэр Москвы поговорил о проблемах и перспективах развития Лианозова с жителями района

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 31 июля, встретился с жителями Лианозова. Градоначальник посетил еще один район СВАО, чтобы узнать, какие проблемы волнуют местных горожан. По ряду вопросов решения удалось предложить сразу же, в ходе диалога.

В числе прочего, обсуждались сроки строительства долгожданного подземного перехода возле платформы «Лианозово», защита от шума жильцов домов в прилегающей ко МКАДу части района, нехватка площадей в местном центре госуслуг, судьба крупной промзоны на границе Лианозова с соседним Алтуфьевским районом. Сергей Собянин рассказал о том, как в последние годы менялись системы столичного здравоохранения и образования, как развивалась и будет развиваться транспортная система Москвы, и о многом другом.