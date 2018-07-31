Экс-глава областного департамента архитектуры Марина Ракова вернулась в Воронеж 

Полгода чиновница проработала в Севастополе. Бывший руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова уходит с поста главы департамент архитектуры и градостроительства Севастополя. Чиновница сейчас находится в отпуске, но возвращаться в Крым не планирует, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» собственные источники во вторник, 31 июля. Марина Ракова возглавляла управление архитектуры и градостроительства правительства Воронежской области с апреля 2015 года. В целом она курировала архитектурную и градостроительную деятельность в регионе около десяти лет. В декабре 2017 году бывший губернатор Алексей Гордеев принял её отставку, и уже в январе-2018 чиновница приступила к работе в Севастополе. Сейчас должность руководителя воронежского департамента архитектуры остаётся вакантнойв мае региональные власти начали поиск нового главного архитектора региона, однако пока они успехом не увенчались. Екатерина Трещикова