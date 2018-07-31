Лето продолжается, все на пляж. Столичных зон отдыха с купанием теперь еще больше

Купание в зоне отдыха «Тропарево» снова разрешено, об этом после проверки показателей водоема 31 июля сообщили «ВМ» в Управлении Роспотребнадзора по Москве

Ранее пробы воды в зонах отдыха «Тропарево» и «Левобережный» были неудовлетворительными, но повторное исследование воды в водоеме «Тропарево» установило, что микробиологические показатели соответствуют нормам.

— В настоящее время 8 зон отдыха с купанием приняты в эксплуатацию и полноценно принимают граждан и гостей столицы, — сказал первый заместитель руководителя столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Владимир Сченснович. — Сейчас ведется работа по водолазной очистке дна на пляже Большого Садового пруда в Северном административном округе столицы.

Требования к обеспечению безопасности людей на пляжах устанавливаются Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Пляжам нужно иметь удобные, безопасные подходы к воде, а дно должно быть свободным от тины, острых камней и мусора. Рекомендованная глубина водоема для купания детей — от 70 сантиметров до 1 метра 30 сантиметров, в местах общего купания — не более 1,5 метра. По закону опознавательные знаки указывают показатели глубин, допустимых для детей и для взрослых, не умеющих плавать, а флажки на буях — границы заплыва. Для удобства отдыхающих на территории вблизи водоемов должны быть скамейки, шезлонги, навесы или зонты для тени.

8 ЗОН ОТДЫХА С КУПАНИЕМ

— «Мещерское», Западный административный округ.

— Озеро «Белое», Восточный административный округ.

— «Серебряный Бор-2», Северо-Западный административный округ.

— «Серебряный Бор-3», Северо-Западный административный округ.

— «Большой городской пруд», Зеленоградский административный округ.

— Озеро «Черное», Зеленоградский административный округ.

— «Школьное озеро», Зеленоградский административный округ.

— «Тропарево», Юго-Западный администативный округ.