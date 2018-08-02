Астрономы используют Солнечную систему как образец для поиска обитаемых миров

Учёные создали особый каталог тел Солнечной системы. В нём объекты показаны так, как если бы они располагались на огромном расстоянии от наблюдателя. Каталог послужит образцом, с которым будут сравниваться данные по наблюдению экзопланет, для быстрого определения их природы. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Astrobiology Джеком Мэдденом (Jack Madden) и Лизой Калтенеггер (Lisa Kaltenegger) из Корнеллского университета.

В каталог, размещённый в открытом доступе, попали 19 тел Солнечной системы. Прежде всего, это все восемь её планет, от газовых гигантов вроде Юпитера до маленькой населённой Земли. Кроме того, это две малые планеты: Плутон и Церера. Остальные девять объектов — это спутники. В список попали скалистая Луна, фонтанирующий гейзерами ледяной Энцелад, известная своими вулканами Ио, окутанный плотной атмосферой Титан, покрытая «тектоническими плитами» из льда Европа, а также Ганимед, Каллисто, Диона и Рея. По мысли авторов, такой набор отражает основные типы объектов, с которыми могут столкнуться охотники за экзопланетами.

"Мы используем нашу собственную Солнечную систему и всё, что мы знаем о невероятном многообразии её увлекательных миров, как наш Розеттский камень", — говорит Калтенеггер.

Напомним, что Розеттский камень в своё время послужил ключом для расшифровки египетских иероглифов. Одна и та же надпись была выбита на нём таинственным письмом страны фараонов и на хорошо известном историкам древнегреческом языке. Подобно этому, астрономы собираются сравнивать наблюдательные данные об экзопланетах с образцами, полученными для хорошо известных миров, и искать соответствия.

В каталоге приведены альбедо (отражательная способность) тел, а также их спектры на длинах волн от 0,45 до 2,5 микрометров (инфракрасный диапазон). Спектры получены отдельно с высоким и низким разрешением, чтобы проследить, как этот параметр влияет на результат наблюдений.

По спектральным данным авторы восстановили цвет каждого объекта, каким он виделся бы при наблюдении в удалённый телескоп. Цвет поможет быстро рассортировать миры на газовые, скалистые и ледяные. Кроме того, астрономы смоделировали, какими будут приведённые данные в зависимости от спектрального класса родительской звезды.

Каталог указывает, в частности, на «подводные камни» будущих исследований. Например, Венера — скалистая планета, но она окружена плотной атмосферой из углекислого газа. Поскольку свет отражается в основном именно от её атмосферы, по спектру раскалённая Венера похожа на ледяной мир.

"Ввиду предстоящего запуска космического телескопа «Джеймс Уэбб» и сегодняшнего строительства больших наземных телескопов, таких как гигантский телескоп «Магеллан» и «Чрезвычайно большой телескоп», мы вступаем в эпоху новых наблюдательных возможностей, поэтому нам нужен справочный каталог всех планет и лун, которые мы уже знаем, чтобы сравнить [с ними] эти новые спектры экзопланет", — резюмирует Мэдден.

Напомним, что ранее «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) писали о всеобъемлющем каталоге известных признаков жизни, об искусственном интеллекте, «натасканном» на поиск обитаемых планет, и о самых перспективных маркерах, по которым можно опознать обитаемый мир. Кроме того, мы рассказывали о поиске потенциально высокоразвитых миров и том, что наша галактика может быть наполнена межзвёздными зондами инопланетных цивилизаций.