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Свыше 18 тонн персиков из Турции с плодожоркой обнаружили в Можайском округе
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Свыше 18 тонн персиков из Турции с плодожоркой обнаружили в Можайском округе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявило карантинный для Российской Федерации объект — восточную плодожорку при досмотре партии персиков весом 18,64 тонн, поступивших из Турецкой Республики, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Персики с восточной плодожоркой были обнаружены на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения ЗАО «Логистический центр „Западные Ворота“ в Можайском округе в ходе карантинного фитосанитарного контроля.
»Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», — говорится в сообщении.
В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженная партия подкарантинной продукции возвращена грузоотправителю.
Восточная плодожорка является опасным вредителем. Поврежденные ею плоды полностью разрушаются и становятся непригодными. Вредоносность восточной плодожорки объясняется высокой скоростью размножения, полифагией и отсутствием энтомофагов, которые способы сдерживать ее численность.
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