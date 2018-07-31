Свыше 18 тонн персиков из Турции с плодожоркой обнаружили в Можайском округе

Персики с восточной плодожоркой были обнаружены на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения ЗАО «Логистический центр „Западные Ворота“ в Можайском округе в ходе карантинного фитосанитарного контроля.

»Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», — говорится в сообщении.

В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженная партия подкарантинной продукции возвращена грузоотправителю.

Восточная плодожорка является опасным вредителем. Поврежденные ею плоды полностью разрушаются и становятся непригодными. Вредоносность восточной плодожорки объясняется высокой скоростью размножения, полифагией и отсутствием энтомофагов, которые способы сдерживать ее численность.