Дочь Барака Обамы в смелом мини-платье сходила на свидание с возлюбленным

Не так давно Барак Обама (Barack Obama) с супругой Мишель (Michelle Obama) посетили концерт Бейонсе в штате Мэриленд. Экс-первая леди США танцевала во время выступление королевы R&B в стильном наряде. С супругами также была их 17-летняя дочь Саша. А в это время еще одна наследница знаменитой семьи путешествует по Европе со своим бойфрендом. Напомним, еще в прошлом году в Сети появилось видео, как девушка целует симпатичного парня. Позже выяснилось, что это был британец Рори Фаркуарсон, с которым Малия Обама (Malia Obama) познакомилась в Гарварде

На днях влюбленную парочку папарацци застали в Лондоне. Они прогуливались по улицам города за ручку. Для свидания 20-летняя Малия облачилась в белое мини-платье. Вместо туфель на шпильке она предпочла массивные ботинки. Западные журналисты даже стали шутить, что встретив британца, американка пристрастилась и к английским брендам. Почти во время всей прогулки Рори не отпускал руку возлюбленной. Это видно на снимках, которые появились в издании Daily Mail.

Малия прогуливалась с возлюбленным по Лондону / фото: Daily Mail

Пользователи соцсетей считают, что британец идеально подходит старшей дочери Обамы. Многие также заметили, что Малия за последнее время сильно похудела. Граждане Британии уверены, что стройным ногам девушки теперь позавидуют мировые топ-модели.

Малия и Рори постоянно увлеченно беседовали / фото: Daily Mail