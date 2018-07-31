Ещё
Дочь Барака Обамы в смелом мини-платье сходила на свидание с возлюбленным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Барака Обамы в смелом мини-платье сходила на свидание с возлюбленным 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не так давно Барак Обама (Barack Obama) с супругой Мишель (Michelle Obama) посетили концерт Бейонсе в штате Мэриленд. Экс-первая леди США танцевала во время выступление королевы R&B в стильном наряде. С супругами также была их 17-летняя дочь Саша. А в это время еще одна наследница знаменитой семьи путешествует по Европе со своим бойфрендом. Напомним, еще в прошлом году в Сети появилось видео, как девушка целует симпатичного парня. Позже выяснилось, что это был британец Рори Фаркуарсон, с которым Малия Обама (Malia Obama) познакомилась в Гарварде.
На днях влюбленную парочку папарацци застали в Лондоне. Они прогуливались по улицам города за ручку. Для свидания 20-летняя Малия облачилась в белое мини-платье. Вместо туфель на шпильке она предпочла массивные ботинки. Западные журналисты даже стали шутить, что встретив британца, американка пристрастилась и к английским брендам. Почти во время всей прогулки Рори не отпускал руку возлюбленной. Это видно на снимках, которые появились в издании Daily Mail.
Малия прогуливалась с возлюбленным по Лондону / фото: Daily Mail
Пользователи соцсетей считают, что британец идеально подходит старшей дочери Обамы. Многие также заметили, что Малия за последнее время сильно похудела. Граждане Британии уверены, что стройным ногам девушки теперь позавидуют мировые топ-модели.
Малия и Рори постоянно увлеченно беседовали / фото: Daily Mail
Teleprogramma.pro: последние новости
Григория Лепса вывели из себя провокационные вопросы Аллы Михеевой «Отказываюсь хранить молчание»: отец Меган Маркл рассказал об унижениях, на которые его обрекла дочь Мария Максакова поддразнила снимком в купальнике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву175
Российских журналистов расстреляли из засады162
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги80
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России353
Названы имена убитых россиян в Африке266
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение