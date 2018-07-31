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Почему ливнёвки не справляются со своей задачей на Ставрополье?
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Почему ливнёвки не справляются со своей задачей на Ставрополье? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Можно ли сделать так, что города края не «тонули» при каждом ливне?
«Многие сети ливневой канализации в Пятигорске, Ставрополе и других городах края проложили ещё до революции, — говорит инженер-гидростроитель Борис Манякин. — С тех пор её лишь кое-где отремонтировали, но во многих местах она уже пришла в негодность. А строить новые сети дождевой канализации градоначальники не спешат, потому что это очень дорого. Между тем, в частности, в Ставрополе можно обойтись и без ливнёвки. Город на возвышенности, и вода стекает вниз. Если бы в России, как в странах Азии, рыли канавы вдоль дорог, никаких потопов не случалось бы».
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