Почему ливнёвки не справляются со своей задачей на Ставрополье?

Можно ли сделать так, что города края не «тонули» при каждом ливне? «Многие сети ливневой канализации в Пятигорске Ставрополе и других городах края проложили ещё до революции, — говорит инженер-гидростроитель Борис Манякин. — С тех пор её лишь кое-где отремонтировали, но во многих местах она уже пришла в негодность. А строить новые сети дождевой канализации градоначальники не спешат, потому что это очень дорого. Между тем, в частности, в Ставрополе можно обойтись и без ливнёвки. Город на возвышенности, и вода стекает вниз. Если бы в России , как в странах Азии, рыли канавы вдоль дорог, никаких потопов не случалось бы».