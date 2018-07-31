Ещё
Люди старшего возраста примерили костюмы стиляг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Люди старшего возраста примерили костюмы стиляг 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Во вторник, 31 июля, в Гончаровском парке в рамках программы «Московское долголетие» прошло танцевальное мероприятие «Стиляги-шоу». Организатором праздника выступило Управление социальной защиты населения Северо-Восточного округа столицы.
Не меньше 300 гостей пришли в парк окунуться в атмосферу 1950–1960-х годов. Большинство москвичей облачились в наряды, которые были популярны в то время: яркие пышные юбки, шляпки, крупные украшения, броский макияж, пышные начесы. Свои костюмы москвичи готовили сами.
— Кое-что у меня сохранилось еще с тех времен, что-то пришлось поискать, — поделилась посетительница территориального центра социального обслуживания «Бибирево», филиал «Алтуфьевский», Марина Громова. — А красной помадой и вовсе лет 30 уже не пользовалась! Это так приятно — вспомнить годы своей молодости.
Москвичи устроили дефиле «Мода 60-х годов», во время которого можно было детально рассмотреть подготовленные ими наряды.
Для горожан выступили танцевальные и вокальные коллективы города, которые исполнили всеми любимые композиции. Кажется, весь парк танцевал под песни группы «Браво».
— Этим летом почти каждый день проходят мероприятия в рамках проекта «Московское долголетие», — рассказала депутат, член комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Московской городской думы Лариса Картавцева. — Москва стала городом эмоций и впечатлений для людей всех возрастов.
Праздники проводятся в парках и скверах, на свежем воздухе, и организовываются не только на городском, но и окружных и районных уровнях, что очень здорово.
Чуть поодаль от сцены, где развернулась концертная программа, москвичи организовали зону «Винтаж». Здесь можно было увидеть виниловые пластинки и проигрыватель, телефоны с диском, печатную машинку и многие другие предметы, вышедшие из обихода.
Кроме этого, на мероприятии москвичи могли обратиться за помощью к специалистам — консультации для них проводили сотрудники центров социального обслуживания Северо-Восточного округа столицы и психологи Центра социальной помощи семье и детям «Родник».
Вечерняя Москва: последние новости
Посольство России в ЦАР прокомментировало данные о погибших россиянах Любовь зла: Меган Маркл хочет, чтобы принц Гарри похудел Лето продолжается, все на пляж. Столичных зон отдыха с купанием теперь еще больше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву172
Российских журналистов расстреляли из засады159
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги79
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России351
Названы имена убитых россиян в Африке267
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение