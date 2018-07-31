Люди старшего возраста примерили костюмы стиляг

Во вторник, 31 июля, в Гончаровском парке в рамках программы «Московское долголетие» прошло танцевальное мероприятие «Стиляги-шоу». Организатором праздника выступило Управление социальной защиты населения Северо-Восточного округа столицы.

Не меньше 300 гостей пришли в парк окунуться в атмосферу 1950–1960-х годов. Большинство москвичей облачились в наряды, которые были популярны в то время: яркие пышные юбки, шляпки, крупные украшения, броский макияж, пышные начесы. Свои костюмы москвичи готовили сами.

— Кое-что у меня сохранилось еще с тех времен, что-то пришлось поискать, — поделилась посетительница территориального центра социального обслуживания «Бибирево», филиал «Алтуфьевский», Марина Громова. — А красной помадой и вовсе лет 30 уже не пользовалась! Это так приятно — вспомнить годы своей молодости.

Москвичи устроили дефиле «Мода 60-х годов», во время которого можно было детально рассмотреть подготовленные ими наряды.

Для горожан выступили танцевальные и вокальные коллективы города, которые исполнили всеми любимые композиции. Кажется, весь парк танцевал под песни группы «Браво».

Праздники проводятся в парках и скверах, на свежем воздухе, и организовываются не только на городском, но и окружных и районных уровнях, что очень здорово.

Чуть поодаль от сцены, где развернулась концертная программа, москвичи организовали зону «Винтаж». Здесь можно было увидеть виниловые пластинки и проигрыватель, телефоны с диском, печатную машинку и многие другие предметы, вышедшие из обихода.

Кроме этого, на мероприятии москвичи могли обратиться за помощью к специалистам — консультации для них проводили сотрудники центров социального обслуживания Северо-Восточного округа столицы и психологи Центра социальной помощи семье и детям «Родник».