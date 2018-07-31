Источники: назначение Донского на пост гендиректора «Росгеологии» затягивается

Как сообщалось, в середине июня Росимущество получило директиву за подписью председателя правительства Дмитрия Медведева , согласно которой ведомство, через которое государство контролирует 100% холдинга, должно было выдать директиву на проведение внеочередного заседания совета директоров. По его итогам ожидались кадровые изменения — Донской должен был вступить в должность гендиректора госхолдинга, а нынешний глава «Росгеологии» Роман Панов — возглавить совет директоров и курировать среднесрочное стратегическое развитие.

Ожидалось, что директива будет получена в течение двух-трех недель. Однако, как сообщил ТАСС один из источников, в настоящий момент документ так и не поступил в госхолдинг.

По данным источника ТАСС в финансово-экономическом блоке правительства, в данный момент назначение Донского находится на стадии сбора документов. При этом Росимущество получило письмо за подписью нынешнего главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина (имеется в распоряжении ТАСС), где министр просит «в возможно короткий срок» внести в правительство проект директив, предполагающих изменения в уставе «Росгеологии». В письме Кобылкин предлагает лишить гендиректора, на пост которого предполагается назначение Донского, ряда ключевых функций и передать их председателю совета директоров.

В частности, гендиректор не сможет утверждать долгосрочные программы развития холдинга, бюджет, инвестпрограмму и стратегию развития, проводить предварительное одобрение сделок по привлечению кредитов и выдаче займов, покупке ценных бумаг, а также фактически лишается прямого управления над дочерними и зависимыми обществами. Кроме того, гендиректор не сможет согласовывать кандидатов на пост главного бухгалтера, а также принимать решения о его функционале и увольнении.

В Минприроды России отказались от комментариев по этому вопросу.

Росимущество не намерено ограничивать Донского в полномочиях

Собеседник агентства в финансово-экономическом блоке правительства подчеркнул, что, насколько ему известно, «письмо [Кобылкина] не было принято к рассмотрению из-за отсутствия сопроводительной записки и пояснений Минприроды о необходимости таких изменений полномочий».

Еще один собеседник ТАСС сообщил, что процесс назначения на новое место затягивается, в том числе, и из-за позиции Донского, не желающего вступать в должность со столь ограниченным функционалом.

Весной совет директоров «Росгеологии» был обновлен, и тогда еще министр Донской вошел в его состав. На данный момент Донской, уже без указания должности, все еще входит в состав совета, и правительство не выпускало директив о внеочередной смене его членов.

Донской уже возглавлял «Росгеологию» с 2011 по 2012 год, после чего перешел на пост главы Минприроды России. Будучи министром природных ресурсов и экологии России Донской также являлся членом совета директоров подведомственного госхолдинга.

Президент России Владимир Путин 18 мая утвердил новый состав правительства. Донской в новый кабинет министров не вошел.

"Росгеология" — многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Также работает за рубежом — в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства.